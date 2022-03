Que pensez-vous de cette défaite assez lourde (37-10) à Bayonne la semaine dernière, on imagine beaucoup de frustration ?

Évidemment, c'est jamais plaisant de prendre 37 points. Mais c'était la semaine dernière, on a la chance de recommencer chaque week-end donc on est déjà focalisé sur la réception de Béziers qui arrive (vendredi à 19h30, NDLR).

Mais on a l'impression que ce carton rouge vous coupe un peu les jambes en début de match contre l'Aviron bayonnais ?

Oui c'est sur parce qu'on menait au score (7-0), on était bien dans le match et puis ce carton rouge fait que ça devient plus dur, on laisse plus d'énergie, l'adversaire en profite aussi. Peut-être que mentalement on a un peu flanché, certaines équipes gagnent à 14 contre 15 donc c'est pas non plus une excuse. Il faut se rattraper, et la réception de Béziers est une bonne occasion.

Justement Béziers a la réputation d'une équipe âpre, à quel match vous attendez-vous ?

Il n'y a plus trop de surprise sur Béziers, c'est une équipe qui cogne, se bat dans tous les rucks et est dure. On sait plus ou moins à quoi s'attendre, il faudra être prêt à répondre, notamment dans le défi physique.

Pour rester dans le top 6 jusqu'à la fin de la saison il faudra prendre le maximum de points à domicile...

Oui car nos joker sont déjà écoulés, on a perdu face à des équipes contre lesquelles on aurait certainement pas du perdre, notamment par nos prestations qui n'étaient pas bonnes à ce moment-là. On a connu un passage à vide, mais c'est passé, des matchs à domicile arrivent mais aussi à l'extérieur et on se battra jusqu'à la fin de rester en haut du classement.

Cela veut-il dire que des impasses seront faites sur certains déplacements d'ici la fin de la saison ?

Il faut demander au coach c'est lui qui gère (rires). Mais des impasses, je ne pense pas qu'il y en est, on a une équipe qui peut répondre présente chaque week-end et prétendre à gagner, on l'a vu en début de saison notamment où il y avait beaucoup de roulement dans l'effectif même s'il y en a un peu moins ces derniers temps. On se rapproche de la fin de saison et c'est important de garder un groupe uni mais on est 35 ou 40 à vouloir la même chose donc il n'y a pas trop d'impasses.

À titre personnel vous semblez monter en puissance, comment vous sentez-vous ?

Très très bien. Quand on joue, on se sent bien, maintenant l'équipe fait aussi beaucoup de boulot pour la charnière. Si nous sommes un peu plus en vue (les trois-quarts) c'est que devant ça se passe bien et que les mecs à côté font du bon boulot aussi. Même derrière, l'équipe est faite pour que tout le monde exprime sa personnalité donc oui personnellement je me sens bien dans ce collectif.