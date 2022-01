Narbonne - Agen

Duel de bas de tableau à Narbonne. Les deux formations ont besoin de points et ce match sera un tournant pour le maintien. Au match aller les narbonnais avaient gagné sur la pelouse d'Armandie (17-15) mais depuis ils n'ont plus goûté à la victoire. De l'autre côté, les agenais restent sur deux matchs sans défaite et nous misons sur une victoire des troupes de Bernard Goutta. Le nouveau manager d'Agen, originaire de Perpignan, obtiendra donc sa première victoire en terre narbonnaise.

Notre pronostic : victoire d'Agen

Nevers - Mont-de-Marsan

Leader du championnat, Mont-de-Marsan (61 points) se déplace dans la Nièvre pour un match compliqué face à l'actuel cinquième de Pro D2 (41 points). Les montois apparaissent favoris sur le papier et sur la forme actuelle avec deux victoires consécutives, mais ils risquent de se frotter à une équipe de Nevers revancharde après deux défaites en déplacement. Le match risque d'être accroché et une surprise pourrait bien accoucher de ce duel sur la pelouse du Pré Fleuri. Nous voyons une courte victoire de Nevers.

Notre pronostic : victoire de Nevers

Bayonne - Aurillac

Après son match nul à Agen (16-16) la semaine dernière, Bayonne (3e) retrouve son jardin de Jean-Dauger à l'occasion d'un match contre Aurillac (10e). L'Aviron reste sur cinq matchs sans défaite et la réception des cantalous semble être une bonne opportunité pour continuer cette série. Les hommes de Yannick Bru sont supérieurs et ils devraient rapidement le démontrer dans cette rencontre, nous misons donc sur une victoire de Bayonne à domicile.

Notre pronostic : victoire de Bayonne

Béziers - Montauban

Montauban (4e) se déplace à Béziers (11e) dans le cadre de cette 17e journée. Un voyage qui s'annonce compliqué pour une équipe montalbanaise peu à l'aise loin de ses bases avec seulement deux victoires à l'extérieur cette saison. De l'autre côté, Béziers est toujours difficile à manœuvrer à domicile et après deux défaites en déplacement, l'ASBH aura à cœur de se relancer sur la pelouse du stade Raoul-Barrière. Dans un match disputé, l'ASBH sortira son épingle du jeu.

Notre pronostic : victoire de Béziers

Colomiers - Rouen

Duel déséquilibré entre le sixième et le treizième. En ce moment, Colomiers fait du surplace avec une seule victoire sur les cinq derniers matchs de championnat et la réception de Rouen est l'occasion de relancer la machine en obtenant le premier succès de l'année 2022. Pas de miracle à prévoir donc pour les normands qui risquent bien de repartir du stade Michel Bendichou avec une sixième défaite de suite.

Notre pronostic : victoire de Colomiers

Grenoble - Vannes

Grenoble (12e) accueille Vannes (10e), un duel entre deux équipes qui soufflent le chaud et le froid depuis le début de la saison. Les deux formations ont besoin de points et ce duel au stade des Alpes pourrait valoir cher pour la suite. Les bretons restent sur deux victoires de suite mais la série devrait bien prendre fin dans l'Isère. À domicile une victoire grenobloise est à privilégier.

Notre pronostic : victoire de Grenoble

Bourg-en-Bresse - Provence

Les troupes de Fabrice Estebanez restent sur deux victoires de suite dont une en déplacement à Rouen (18-11) la semaine dernière, c'est donc avec confiance que Bourg-en-Bresse (15e) s'apprête à recevoir Provence Rugby (9e) au stade Marcel Verchère. Une équipe de Provence qui reste sur une victoire sur ses terres face à Béziers (20-15) mais ce déplacement dans l'Ain ne devrait pas sourire aux coéquipiers d'Enzo Selponi. L'US Bressane a besoin de points et nous misons sur une victoire à domicile pour Estebanez et ses joueurs.

Notre pronostic : victoire de Bourg-en-Bresse

Carcassonne - Oyonnax

Fort de huit succès de rang, Oyonnax se déplace au pied de la cité pour un match qui s'annonce disputé entre le 2e et le 7e. Face à une équipe de Carcassonne solide à domicile, Oyonnax aura fort à faire mais les troupes de Joe El Abd sont supérieures et devraient repartir de Carcassonne avec la victoire.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax