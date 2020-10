Et si le match avait basculé à la 61ème minute, au moment où Josaia Raisuqe laisse son équipe à 14 pour un plaquage sans ballon, sur Pierre Pagès ? Car à ce moment précis, Nevers mène 22 à 16, notamment grâce à une réalisation de Loic Le Gal quelques instants plus tôt. L’ailier venant conclure en première main une offensive débutée sur une pénaltouche et une belle remise de son capitaine Francis Bradshaw (55’). C’est un tournant car l’USON voit ensuite la fin de match lui échapper.

En l’espace de 10 minutes, le RCV inflige un 19-0 à son adversaire avec trois essais qui laissent transparaitre beaucoup de sérénité de la part des hommes de Jean-Noël Spitzer. Quentin Dubreuil est d’abord à l’œuvre, prenant un intervalle et surtout profitant d’une course tranchante de Branden Holder (66’). Pierre Pagès se montre ensuite malin en sortie de ruck juste devant l’en-but (71’), puis Ambrose Curtis arrache un ballon des mains de Kylian Jaminet pour terminer en solo (76’).

Vannes prend les commandes

Ce succès est le sixième de rang pour les Bretons qui prennent par la même occasion les commandes de la Pro D2, et qui peuvent aussi remercier un Pierre Popelin précieux au pied (6 sur 7) ; son seul échec intervient d’ailleurs sur un coup de pied sous les poteaux ! Juste avant la mi-temps, Patrick Leafa empêche aussi quelconque doute pour venir bonifier une série de pénaltouches et de ballons portés afin de réduire l’écart (39’, 15-13), et pour valider les choix des joueurs.

Bousculée en mêlée et trahie par une indiscipline au plus mauvais moment, car l’essai de Leafa intervient aussi juste après le carton jaune contre Jason Fraser (38’), l’USON tombe pour la deuxième fois de la saison au Pré-Fleuri, et pour la cinquième fois en huit matchs. Deux essais d’Issam Hamel (9’) et Luka Plataret (30’) sur ballons portés ont pourtant mis sur de bons rails, sauf que cette entame n’a pas été suivie de maitrise. Le doute s’est installé petit à petit, laissant place à la défaite.