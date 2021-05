Plus de deux heures après le coup de sifflet final de ce barrage, les Columérins n’avaient toujours pas quitté le Haut-Bugey. Comme s’il y avait encore ce besoin de profiter de l’instant, profiter du moment, et se dire que cette équipe aurait très bien pu se hisser en demi-finale. Que ce soit assis sur les marches à l’entrée du stade, ou sur les espaces verts qui entourent le stade Charles-Mathon pour discuter, il y avait surement une pointe d’émotion de voir la saison s’arrêter d’un coup net. Car il avait déjà fallu gérer l’arrêt brutal de l’exercice 2019-2020 en raison de la pandémie de Covid-19, et ce alors que Colomiers était en tête du championnat, et c’est maintenant une défaite dans un match rude qui met fin, tout net, à cette autre aventure vécue comme une continuité de la précédente.

"Ce soir (samedi), ce n’est pas la peine et même inutile de débriefer le match, a d’abord lancé Julien Sarraute. Je veux juste dire un grand merci à nos supporters et aux gens qui travaillent pour le club. Et un grand bravo aux joueurs. On a fait une belle saison (il insiste). Certains nous voyaient peut-être trop beaux, nous on savait que la précédente saison était finie. On savait qu’elle était peut-être au-dessus de notre potentiel. Les joueurs ont travaillé dur. Je pense que celle-ci est belle. Elle aurait pu être meilleure, on le sait." L’entraineur columérin a souhaité avant tout "retenir une belle aventure humaine. J’espère que cela servira pour le futur. On avait beaucoup de jeunes joueurs qui n’avaient pas connu ces matchs-là et je pense que c’est un bel apprentissage. Ce sera à nous de revenir plus fort la saison prochaine."

Une préparation difficile, et un barrage qui bascule en 10 minutes

Colomiers veut donc se projeter sur la future saison, non sans avoir quand même porté un regard sur cette dernière prestation préparée dans des conditions difficiles. En raison de cas de Covid-19, l’équipe n’avait déjà pas pu disputer son dernier match contre Mont-de-Marsan – avait vu sa cinquième place officialisé après utilisation de la péréquation – et il s’est donc écoulé 15 jours entre la défaite contre Aurillac à Michel-Bendichou, et ce revers à Oyonnax. Qui plus est le groupe n’avait pu reprendre l’entrainement que le lundi, et s’est donc montré fort sur le plan mental. "Dans les conditions dans lesquelles on a travaillées, ce que les joueurs ont fait, je pense que peu d’équipe l’aurait fait. Je suis fier d’eux", a voulu rappeler Julien Sarraute qui ne prend cependant pas ces cas de Covid comme une excuse.

PRO D2 - Vici (Colomiers)Icon Sport

Thomas Girard a même pensé que c’était presque un avantage que d’être resté un temps sans jouer. "Je ne pense pas que l’on a manqué de jus. Au contraire, je pense que toutes les séquences longues de ce match nous ont été bénéfiques. Toutes les phases de conquête et de défi ont été à leur avantage mais dès que cela a été dynamique, on a été en permanence dans l’avancée sauf que l’on n’a pas réussi à mettre plus souvent du rythme. C’est exigeant physiquement mais ce n’est pas dû au Covid, a analysé l’arrière. La discipliné nous a été fatale." Très certainement aussi ces 10 minutes qui ont vu Jules Soulan se blesser (36e), Thomas Girard se faire avertir (39e) et Benjamin Fall marquer l’essai de la relance pour Oyonnax (44e). "C’est une évidence qu’on le perd là ce match", a reconnu Julien Sarraute.

Sauf que les mines ne laissaient pas transparaitre du regret à l’issue de ce duel, ou alors celui-ci était bien dissimulé. "Ce match est une question de dynamique positive ou négative. On a eu des opportunités, on ne les a pas mises au fond. Dans un match couperet, il faut que chaque détail soit performant et maitrisé. Et sur des actions décisives, on n’a pas su être efficace", a finalement confié l’entraineur columérin qui a voulu prendre une part de responsabilité sur certaines situations tactiques. Mais cela n’enlève en rien la performance sur ce match et le parcours de Colomiers qui avait pourtant réussi à s’imposer dans l’Ain en saison régulière. "Bleus, foncez", aime écrire le club dans ses différentes publications sur les réseaux, et les Bleus fonceront en 2022 vers une 10e saison de suite en Pro D2.