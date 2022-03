"Je tiens à faire une mise au point en tant que Président, soucieux de défendre l’image du Club. Cette affaire d’ordre privé est aujourd’hui et depuis un certain temps entre les mains de la justice et il est regrettable qu’elle ait été mise sur la place publique à des fins d’instrumentalisation. Gilles Belzons a été contraint de tenir lundi dernier une conférence de presse qui lui a permis d’apporter des éléments contredisant des informations parues dans la presse, cela pour mettre un terme aux rumeurs et interprétations, tout en respectant la procédure en cours", explique Philippe Campos dans un communiqué avant d'ajouter : "Pour notre part, l’ensemble du Club et ses dirigeants soutenons Gilles – ainsi que sa famille - dont le souci, nous pouvons en témoigner, a toujours été de préserver son fils dans ces moments difficiles"