Perpignan - Oyonnax

Oyonnax se déplace sur la pelouse du stade Aimé Giral pour affronter le leader de Pro D2. Les Hauts-Bugistes restent sur une série de six victoire consécutives et ont fait le plein de confiance la semaine dernière en s'imposant face à Colomiers. Du côté de Perpignan, la victoire contre Vannes a encore une fois prouvé qu'il était difficile de rivaliser avec les hommes de Patrick Arlettaz, qui ont l'air bien décidé à s'offrir une montée en Top 14 cette saison. Il est donc difficile d'imaginer une victoire d'Oyonnax chez les Perpignanais dans un match qui promet d'être intense et engagé.

Et vous, quel est votre pronostic ? Sondage 673 vote(s) Perpignan Match nul Oyonnax

Notre pronostic : Victoire de Perpignan

Vannes - Biarritz

Le Biarritz Olympique est très en forme en cette fin de championnat, bien décidé à aller rivaliser avec les leaders de cette saison de Pro D2. Lors de leur dernier face à face, les Biarrots sont allés s'imposer à Vannes et ont su montrer qu'ils avaient de quoi faire trembler leurs adversaires. On peut donc imaginer un combat acharné ce soir sur la pelouse du stade de la Rabine face à des Vannetais revanchards qui n'ont sans doute pas oublié leur dernière défaite contre Biarritz. Notre pronostic ? Une victoire de Vannes face à un BO accrocheur.

Et vous, quel est votre pronostic ? Sondage 693 vote(s) Vannes Match nul Biarritz

Notre pronostic : Victoire de Vannes