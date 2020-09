On peut être tenté d’être un brin désabusé en ce début d’automne où nouvelles consignes sur le jeu au sol et les conditions pluvieuses, voire venteuses, ne font pas bon ménage pour le bien du jeu. Ce soir au stade Bendichou, malgré ces conditions-là, il y a eu des choses intéressantes. Columérins et Montois ont tenté quelques mouvements, comme ce premier essai de Jacquelain (8e) sur une passe au pied de Laousse Azpiazu. Gori a aussi usé de son jeu au pied par-dessus afin de voir Bézian prendre le dessus sur Coly (64e) et marquer aussi un essai.

Avant cela, les Haut-Garonnais ont insisté sur les ballons portés et une mêlée plutôt dominateurs et permettant à Girard puis Soulan de marquer des points au pied.

Place au match en retard pour le SMR

Si le SMR a été pénalisé, il a été opportuniste. Par trois fois, dès les renvois après avoir marqué, la Colombe a de suite été pénalisée, offrant des points faciles à son adversaire qui ne s’en est pas privé par son ouvreur, buteur et capitaine : Laousse Azpiazu.

C’est ce même emblématique des Jaune et Noir qui a permis aux siens de revenir dans les Landes avec un point de bonus défensif, marquant la pénalité précieuse dans les arrêts de jeu.

Avec un match en retard à disputer prochainement à Perpignan, les joueurs de Tastet et Talès auraient peut-être faire preuve de plus d’ambitions à Colomiers afin de créer une sensation ce soir chez le leader de la saison 2019-2020 arrêtée.