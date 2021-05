Steffon, la première étape vers le Top 14 est franchie ?

Oui et au début, c’est toujours le plus difficile. Là, nous avons construit la base du gâteau, la semaine prochaine, ce sera le gâteau et après, on verra.

Globalement, vous n’avez jamais été trop inquiétés par Grenoble…

Avec les joueurs que j’ai à mes côtés, je sais qu’on peut aller au bout. Je n’avais aucun doute sur notre capacité à s’en sortir. Aujourd’hui, tout le monde voulait tout donner pour chacun.

Vous avez été clinique…

Tout le monde avait faim. C’est ça le plus important. Qu’on perde ou qu’on gagne, si on ne se donne pas à 100 %, ce n’est pas acceptable. Aujourd’hui, tout le monde s’est donné à plus de 100 %. C’est la chose dont je suis fier. Que ce soit en défense ou en attaque, même si nous avons fait des fautes, nous nous sommes rattrapés derrière. Tout le monde avait envie de tout donner.

Vous avez aussi remporté la guerre des rucks…

Oui, face à un très bon ami à moi, Deon Fourie. Il y a toujours eu un petit combat entre nous, et heureusement, j’avais Johnny Dyer, Adam Knight, Dave O’Callaghan ou Lucas Peyresblanques avec moi. Nous avons un bon groupe qui a bien travaillé. C’est grâce à ça que nous l’avons emporté. Deon ? C’est un gars qui mérite le respect. Je pense qu’il va repartir en Afrique du Sud, mais ce qu’il a fait en France, c’est magnifique. Deon est un très, très bon joueur et il a mon respect.

Ce long couloir, à votre arrivée au stade, vous a-t-il rappelé Mayol ?

Oui, c’était magnifique. C’était vraiment génial. Après ça, on voulait remercier les supporters et les rendre fiers de nous.

Cette saison, le BO a été bon pendant 30, 40 minutes. Là, pendant plus de 60, mais il faudra l’être tout le match la semaine prochaine ?

Oui, mais il faut aussi dire merci au public. Il nous a donné les 30 % de plus qui nous manquaient pendant la saison. Désormais, nous voulons aller le plus haut possible. C’est grâce à nos supporters que nous y arriverons. Biarritz est une très belle ville et je veux faire partie de cette histoire.

Vous avez pu faire rentrer votre banc tôt et ainsi reposer vos titulaires. C’est un luxe pour la semaine prochaine...

Beaucoup de mecs avaient besoin de jouer un peu plus. Je pense à Gavin Stark, Henry Speight. Même avec une grande période sans jouer, ils ont été présents. Gavin et Henry avaient beaucoup de choses sur les épaules. Du 1 au 23, nous avions toute la ville de Biarritz sur notre dos. Il ne fallait donc pas se relâcher. Le temps était idéal pour jouer et je suis content que nous ayons pu montrer aux supporters que nous savons jouer au rugby.

Il y a eu un petit relâchement autour de l’heure de jeu. Avez-vous inconsciemment un peu baissé le pied, en menant 27-0 ?

Non, pas du tout. Il y a eu des fois où nous avons essayé de trop jouer et c’est notre défaut. Là, nous avons réussi à stopper leur remontée et nous avons repris l’écart. Ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, nous serons encore meilleurs. [...] Un match dure 80 minutes. Dès qu’on va lâcher un moment, l’autre équipe va pouvoir mettre son jeu en place. Face à Vannes, nous ne pourrons pas leur donner cette chance. Ça sera à la Rabine, il y aura peut-être plus de supporters, mais pour moi ça ne change rien. Quand on arrive en demi-finale, ça peut être le dernier match. Nous voudrons donc prendre du plaisir, ne rien lâcher.