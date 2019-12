Provence Rugby - Rouen : 13 - 9

Ce ne sera donc pas pour cette fois. Malgré beaucoup de bonne volonté, et surtout une supériorité numérique quasiment sur toute la durée de la rencontre, Rouen est retombé dans ses travers et continue son rude apprentissage du niveau pro. Tout avait pourtant bien commencé pour les Normands. Sur un terrain gorgé d'eau par la pluie qui s'est abattue plus tôt, les Rouennais se retrouvent dès la 4e minute de jeu en supériorité numérique. La faute à un geste insensé du demi d'ouverture local, Bézy, qui assène un coup de poing à Giraud. La sentence de Mr Chérèque tombe, c'est un rouge pour Bézy et un jaune pour Giraud, pas si innocent qu'il n'y paraît sur l'action.

10 minutes à 14 pour les deux équipes, et une supériorité numérique à suivre côté rouennais, pour les 70 minutes qui suivent, on se dit que la partie va être très difficile pour les joueurs locaux. Il n'en est rien. Pire, Rouen ne profite absolument pas de cet avantage. Déjà mené 3-0 après une première pénalité de Massip, et à force de se mettre à la faute, 10 minutes plus tard, c'est Guion qui est exclu par Mr Chérèque. À force de prévenir, l'arbitre de la rencontre sanctionne le pilier normand d'un carton jaune, alors que Giraud allait faire son retour sur la pelouse. 10 minutes supplémentaires à 14 contre 14 que Provence Rugby met à profit pour repasser une pénalité par Massip (6-0, 16e).

Mais dans des conditions difficiles, sur un terrain transformé en champ de boue, les locaux se mettent eux aussi à la faute et Rouen reste au contact. Michallet ne manque pas l'occasion de réduire la marque (6-3). Le score n'évolue plus jusqu'à la pause.

Le second acte démarre de la même manière que le premier. Avec un terrain toujours aussi difficile, et malgré toute la bonne volonté des 29 acteurs, les fautes s'enchaînent. Mais vu l'état de la pelouse, les tentatives des buteurs sont très complexes. Demandez à Massip ce qu'il en pense. L'artilleur maison, pourtant très adroit depuis le début de la saison, va laisser 15 points en route... Entre temps, Rouen a recollé au score, grâce au pied de Michallet (6-6, 51'). Mais à la 59', la rencontre bascule sur une inspiration géniale de Charlat. Alors que Rouen remettait la marche en avant et occupait le camp provençal, Charlat surgit et intercepte le ballon.

Après une course de 70 mètres, le 14 aixois plonge entre les perches normandes ! Sans problème pour Massip qui transforme : 13-6 à l'heure de jeu pour Provence Rugby, en infériorité numérique, l'opération est plutôt inespérée. Et malgré une dernière pénalité réussie par Michallet, (13-9, 75'), le score ne bougera plus. Provence Rugby finit l'année sur une bonne note à domicile. Pour Rouen, la première victoire à l'extérieur de sa jeune histoire en Pro D2 ne sera pas pour cette fois, mais les Normands repartent avec un précieux point de bonus qui sera certainement utile en fin de saison.

Carcassonne - Soyaux Angoulême : 18 - 18

Il fallait voir les visages marqués des joueurs, à la 83eme minute de jeu, quand le coup de sifflet final a retenti à Albert-Domec. Au sol, exténués, fumants, recouverts de boue : ils avaient pris part à un énorme combat de Pro D2, comme on peut les apprécier. La pluie audoise est passée et a été torrentielle. Carcassonne et Soyaux-Angoulême se sont quittés sur un match nul (18-18) durant lequel aucun essai n’a été marqué. Tous les points de la rencontre ont été inscrits par les buteurs Gilles Bosch (18 points) et Dorian Jones (18 points). Les sourires étaient surtout les visages des Charentais à la fin du match. Ce sont eux qui font une belle opération en accrochant chez lui un adversaire direct au Top 6.

Christian Labit ne sera certainement pas heureux. Le manager de Carcassonne regrettera sans aucun doute l’indiscipline étonnante de ses joueurs dans les rucks. Ils ont aussi fait énormément de fautes de main mais cela est sans doute plus compréhensible compte tenu des conditions de jeu dantesques. Le SAXV n’a même pas eu besoin d’être exceptionnel offensivement car il ne s’est pas procuré ne serait-ce qu’une occasion d’essai. Défensivement, les joueurs d’Adrien Buononato ont fait le boulot. Ils ont aussi tenu bon à 14 quand leur talonneur Mehdi Boundjema a pris un jaune à la 56e minute de jeu. Au classement, Soyaux reste 6eme. Carcassonne de son côté tombe à la 7eme place et passera les fêtes hors du Top 6, ce qui peut faire mal mentalement.

Nevers - Aurillac : 21 - 20

Nevers a eu très chaud ce vendredi soir dans son stade du Pré Fleuri. Malgré une nette domination en première période notamment dans la possession, les Neversois ont longtemps buté sur le premier rideau aurillacois très rugueux. C’est d’abord Cazenave qui est allé dans l’en-but après une pénalité jouée vite (11e) puis Derrieux (31e) qui a planté le deuxième essai nivernais profitant du carton jaune pour Hezard (23e). Sans briller, l’avantage à la pause (14-0) laissait une certaine marge aux joueurs de la Nièvre plutôt brouillons et imprécis.

Mais c’est un tout autre groupe cantalien qui a abordé le deuxième acte avec beaucoup de mordant à l’image de Coertzen et Yobo très en cannes. Malgré un nouveau carton jaune pour Maituku (52e), Aurillac est revenu au score avec deux pénalités (14-6 à la 66e). Bousculé, l’USON a finalement réagi en… infériorité numérique après le carton jaune pour Vuillemin (65e). Après un bon maul, Elliot filait dans l’en-but pour marquer l’essai du bonus offensif (70e, 21-6). Mais les Cantaliens ont réalisé une fin de match héroïque pour aller chercher le bonus défensif grâce à deux essais signés Yobo (74e) puis Reggiardo sur interception dans les arrêts de jeu (83e).

Pas de bonus offensif donc pour Nevers qui termine tout de même l’année 2019 sur une victoire aux forceps (21-20), la deuxième consécutive. Aurillac de son côté grappille un précieux point dans l’optique du maintien en Pro D2.

Valence Romans - Mont-de-Marsan : 21 - 19

Dès le début de la rencontre, les locaux mettaient la main sur le ballon, occupaient bien le camp adverse et les joueurs de Valence Romans ouvraient logiquement le score au bout de six minutes, grâce à la botte de Maxime Javaux (3-0, 6e). Malgré la sortie prématurée de Julien Tastet, touché au genou, Danré Gerber ramenait les siens au score, quatre minutes plus tard (3-3, 10e). Globalement dominateurs dans cette entame, les locaux inscrivaient le premier essai du match au quart d’heure de jeu, après un coup de pied par-dessus la défense de Maxime Javaux, bien capté par Ope Peleseuma (10-3, 16e).

Les Landais tentaient de répondre, mais se heurtaient à une défense Drômoise bien en place. Il fallait finalement attendre la demi-heure de jeu pour voir Adrien Séguret la percer et Mohamed Kribache était à la conclusion de cette belle offensive (10-10, 33e). En fin de première période, les deux buteurs ajoutaient trois points chacun et à la pause, les deux équipes étaient dos à dos, 13-13.

Dans une deuxième période bien moins rythmée que la première, les visiteurs faisaient la course en tête pendant une partie de ce second acte. Les Drômois, sûrs de leurs forces, insistaient avec des touches à 5 mètres pour reprendre les devants, mais ne parvenaient pas à trouver la faille dans la défense montoise. Cette dernière, bien organisée, se montrait toutefois indisciplinée et à deux minutes d’intervalle : Tim Jaubert (71e), puis Danré Gerber (73e), recevaient un carton jaune. Les locaux profitaient alors de cette double supériorité numérique pour reprendre l’avantage à six minutes de la fin (21-19, 74e). Malgré les dernières forces jetées dans la bataille par le Stade Montois, Valence Romans tenait bon et remportait finalement un troisième match cette saison, grâce à cet écart de deux petits points.

Vannes - Béziers : 9 - 6

Victoire sur le fil du RC Vannes (9-6) face à Béziers dans un duel très cadenassé durant l’intégralité de la rencontre. Après un premier acte sans relief, où les conditions climatiques furent délicates dès le coup d'envoi, les Morbihannais concrétisaient deux avancées notables par le pied de Christopher Hilsenbeck (6-0, 16 ème). Pas de quoi mener les débats avec autorité puisque les Héraultais occuperont avec véhémence les 22 mètres du RCV sans trouver fortune dans leur entreprise. Seul un coup de pied d'Adrien Latorre viendra récompenser cette domination territoriale (6-3, 37 ème). Un tableau d'affichage étriqué entre deux formations se cantonnant à occuper le terrain au pied, tout en misant sur la robustesse de leurs avants respectifs.

L'ASBH remettait plus d'intentions au sol notamment en seconde période, Adrien Latorre passait une deuxième pénalité des 40 mètres pour permettre aux siens de recoller au score (6-6, 44 ème). Un sursaut d'orgueil des Bretons sera néanmoins salutaire, Christopher Hilsenbeck ajustera à nouveau la pénalité de la victoire après un joli travail des avants locaux (9-6, 59 ème). Suffisant pour les troupes de Jean-Noël Spitzer, toujours invaincus à la Rabine cette saison, une invincibilité qui perdure depuis Novembre 2018. Les Vannetais passent leur adversaire du jour au classement au goal-average particulier, des Héraultais se contentant du bonus défensif mais qui pourront regretter leur manque de justesse offensive sur leurs possessions pour espérer renverser le cours de la rencontre.

Perpignan - Montauban : 41 - 14

Ce vendredi soir au stade Aimé-Giral, l’Usap l’a emporté 41-14 contre Montauban à l’occasion de la 15e journée de Pro D2. Avec cinq essais à un synonymes de bonus offensif, les Sang et Or s’octroient le titre honorifique de champions d’automne.

Perpignan demeure aussi invaincu à domicile cette saison quand les Tarn-et-Garonnais ont enchaîné une 3e défaite de rang. Si les mêlées usapistes ont été en souffrance, leur jeu fait de longues possessions, de prise d’intervalles ou de passes debout (avec un grand Eru) ont mis à mal des Sapiacais qui ont aussi pris beaucoup de risques pour un match des plus plaisant.