Le Sud-Africain a signé comme joker médical de Lucas Cazac, victime d’une rupture du ligament postérieur et d’une rupture partielle du ligament antérieur du genou gauche lors d’un match de préparation contre Vannes le 15 août. "JC" Astle, joueur du Stade montois de 2016 à 2018, était le capitaine des Southern Kings, franchise sud-africaine de Pro 14 en faillite et privée de compétition. Il compte quinze apparitions en Super Rugby et une trentaine en Pro 14.