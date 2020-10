Soirée idéale pour les Oyomen

Après quatres journées, il n'y a déjà plus qu'une seule équipe encore invaincue et c'est Oyonnax. Hier, les hommes du Haut-Bugey ont battu Montauban 34-16 bonus offensif en prime. Mais la partie a été loin d'être évidente. Accroché en première mi-temps, Oyonnax virait même derrière au score à la pause (10-13) à cause d'un essai d'Alexandre Loubière pour l'USM. Mais la physionomie de la deuxième période fut tout autre. Trois essais d'Hamilton (48e), Bettencourt (66e) et Tyrell (76e) permettaient à Oyonnax de prendre le large ainsi que le bonus offensif. Montauban tentera bien d'enlever ce bonus à "Oyo" mais en vain. Soirée parfaite pour les hommes de Manny Edmonds et Joe El-Abd qui prennent la première place avec 17 points soit quatre points d'avance sur le dauphin Biarritz. Montauban, lui, reste englué à la treizième place.

Première victoire de la saison pour Carcassonne

La troupe de Christian Labit attendait cette première victoire et elle est arrivée hier sur la pelouse du stade Jean-Mermoz de Rouen (13-21). Après un essai de Thomas Sauveterre juste avant la mi-temps, les Audois n'allaient plus lâcher leur emprise sur le score. C'est même le jeune Guillaume Martocq (21 ans), ancien espoir de l'Aviron Bayonnais, qui aggravait le score sur un superbe travail de Bakary Meité. Malgré un carton jaune pour ce dernier à la 56e, les visiteurs n'allaient plus être inquiété. La recrue star de Rouen Carl Fearns marquera tout de même son premier essai sous ses nouvelles couleurs. Carcassonne tient là sa première victoire de la saison mais reste quatorzième au classement. En revanche, toujours aucun point pour les Normands qui auront un autre match en retard à disputer, à Colomiers.

Perpignan n'a pas fait dans le détail

Festival offensif pour l'Usap qui recevait Mont de Marsan et un score sans appel (50-10). Les Sang et Or ont inscrit sept essais, d'abord par Dubois, Acebes et Velarte en première période. C'est ensuite Faleafa, Rodor, Pujol et Jaminet qui ont sanctionné une défense montoise trop tendre mais surtout trop indisplinée avec deux cartons jaune en deuxième mi-temps notamment. Devant au score en tout début de match, les Landais ont sauvé l'honneur par Wakaya mais cela n'effacera pas les lacunes des hommes de Julien Tastet et de Rémi Talès. Ces derniers enchaînent une troisième défaite consécutive. En revanche, c'est tout l'inverse pour Perpignan avec une troisième victoire d'affilée. Les Usapistes se replacent à la troisième place, à égalité avec Biarritz.

Par Kenny Ramoussin.