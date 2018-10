Pro D2 - Nevers - Mont de Marsan : Les XV de départ

Le XV de Mont-de-Marsan : 15. Y. Laousse Azpiazu ; 14. D. Laborde ; 13. N. Wakaya ; 12. R. Ratu ; 11. J. Cabannes ; 10. R. Talès ; 9. C. Loustalot ; 7. A. Becognée ; 8. L. Cédaro ; 6. Y. Brethous ; 5. M. Paulino ; 4. C. Damiani ; 3. T. Castinel, 2. C. David ; 1. C. Muzzio

Remplaçants : 16. M. Khribache ; 17. R. Hugues ; 18. P. Du Preez ; 19. N. Garrault ; 20. A. Ormaechea ; 21. A. De Nardi ; 22. D. Gerber ; 23. V. Laval.

Le XV de Nevers : 15. L. Le Gal ; 14. J. Raisuqe ; 13. N. Naqiri ; 12. I.Bolakoro ; 11. Z.Guildford ; 10. Z.Henry ; 9. A. Falealii ; 6. G.Gibouin ; 7. J.Fraser ; 8. H.Fabregue (C) ; 5. T.Ceyte ; 4. M.Barjaud ; 3. N.Roelofse ; 2. J.Tarrit ; 1. J.Seneca

Remplaçants : 16. T. Philippart ; 17. M.Curie ; 18. F.Bradshaw ; 19. T.Cotte ; 20. JB. Manevy ; 21. F.Urruty ; 22. R.Derrieux ; 23. G. Papidze