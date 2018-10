Pépites de Pro D2 : Paul Graou fait son trou

C'est l'itinéraire d'un "super actif". Paul Graou est l'invité surprise de ce début de saison de Montauban. Trois demis de mêlée postulaient déjà pour une place dans le XV à l'aube de la nouvelle saison : Baptiste Cadiou, Clément Briscadieu et Jérémy Chaput. "Dans la hiérarchie il y avait d'autres joueurs devant lui", rappelle son entraîneur Jeff Dubois.

Le dernier se blesse dès le début de la préparation physique. Un poste se libère alors pour intégrer le groupe lors de la préparation. "J'ai profité de certaines blessures et j'ai pris ce qu'il y avait à prendre sans trop réfléchir, raconte le principal intéressé. J'avais été un peu piqué au départ quand j'avais su que je ne ferais pas forcément toute l'intersaison. L'année passée j'avais participé à la préparation en intégralité alors ce retournement de situation a été l'occasion de me montrer".

Les coachs sont satisfaits de ses premières semaines et décident de garder l'Auscitain pour le reste de la préparation. Viennent alors les matchs amicaux qui permettent à Paul Graou de s'exposer. "Ces matchs n'ont pas été trop mal et j'ai pu enchaîner avec le début de saison quand le problème des licences est survenu, touchant Clément Briscadieu."

D'indésirable à option sérieuse

Si le numéro 9 connaît ses premières feuilles de match en Pro D2 cette saison, c'est que de bonnes raisons l'en empêchaient l'an dernier. "Je ne pouvais pas m'entraîner avec le groupe pro à cause de mes études. Mon école ne me permettait pas de condenser mon emploi du temps pour le concorder avec la pratique du rugby. Je suis donc resté avec les espoirs."

Pro D2 - Paul Graou (Montauban) contre BiarritzIcon Sport

Mais cette année le changement d'école a été très bénéfique puisqu'à 4 reprises Paul Graou a pu jouer avec le groupe pro. "Dans la semaine j'ai un jour et demi ''off'' où je peux suivre mes cours d'ingénierie mécanique." Car le jeune rugbyman n'a pas choisi les études les moins complexes et jongle entre entraînements, musculation, cours à Toulouse et travail à la maison. "C'est un rythme soutenu, cela donne des semaines chargées mais il suffit d'être organisé", concède-t-il.

Au quotidien, l'étudiant-sportif de haut niveau a su rapidement s'intégrer au groupe pro malgré sa saison passée avec les espoirs. "Il écoute les consignes et grandit au fur et à mesure des matchs, on perçoit sa progression, observe Jeff Dubois. Il a confirmé les attentes qu'on plaçait en lui en travaillant beaucoup. Il s'est également servi de son grand ami Antoine Dupont comme exemple. Il est souvent venu à Sapiac car ils sont très proches."

Comme le numéro 9 international, Paul Graou a plus un profil de dynamiteur que de régulateur. "C'est un bon puncheur avec un bonne passe et un bon jeu au pied, analyse l'entraîneur des trois quart montalbanais. Mais il doit travailler sa rapidité d'éjection et évidemment, vu son âge, la gestion des matchs : savoir fermer ou accélérer la partie quand il le faut."

Avec des prestations très abouties pour l'USM, Paul Graou se présente désormais avec le statut de potentiel titulaire. Une ascension fulgurante qui mérite d'être suivie de près.

Par Quentin Put