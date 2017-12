Pépites de Pro D2 : Ali Oz, l’ascension fulgurante

"Je voulais faire du foot" révèle Ali Oz. Comme beaucoup de jeunes hommes, au moment de signer sa première licence, il est attiré par le sport numéro 1 en France. Mais aucun club de football ne se trouve à proximité de son petit village isérois. Après un essai au basket, Ali arrive au rugby par défaut, sous les conseils de quelques copains. Il a alors 11 ans. "J'ai tout de suite apprécié ce sport dans le club de Rives-Renage". Ali grandit et progresse alors à une petite demi-heure de la préfecture dans un club discret de Fédérale 3, à l'ombre du FCG.

Ali Oz - GrenobleRugbyrama

6 ans plus tard, son équipe sort de l'ombre, dans la catégorie des -17 ans. "C'est le moment le plus marquant de ma jeune carrière, même si j'ai été champion de France Reichel par la suite, c'était particulier avec Rives-Rénage". Il devient donc champion des Alpes en écartant Evian-Thonon 6-0 en finale. Jusque-là, Ali Oz n'avait jamais envisagé d'être un jour professionnel. Pourtant, Grenoble ne reste pas insensible à ses bons résultats ainsi qu'à sa dimension physique (1,92 m pour 142 kilos aujourd'hui). Il entre l'année suivante au centre de formation du FCG. "À partir de là, je commence à y croire, de plus, les nouvelles conditions de travail ne pouvait que m'avantager". Surclassé, il sera donc champion de France Reichel, mais ne participe pas à beaucoup de rencontres.

" Je ne suis pas surpris "

Ali a fait ses débuts avec l'équipe professionnel il y a deux ans, alors que le club était encore en Top 14. Depuis, le club est descendu d'un échelon, chose qui à titre personnel, l'a aidé. "Depuis qu'il est en Pro D2, le club repart avec des ambitions autour de jeunes joueurs. Depuis deux ans, je joue vraiment". Cette année en particulier, le première ligne a pris part à 12 des 16 rencontres de Pro D2, impressionnant pour un jeune de 22 ans. "Je ne suis pas surpris parce que je me suis préparé pour cela, j'ai fait ce qu'il fallait pour être au top".

" J'aime plaquer ! "

"Ce que je préfère, c'est des courses balle en main. J'arrive à être rapide sur de courtes distances, c'est mon point fort". Explique-t-il alors qu'il a déjà inscrit trois essais cette saison. "Mais j'aime plaquer aussi ! Je travaille de plus en plus mon plaquage. Mais le principal, c'est la mêlé, j'aurais beau faire des percées et être actif en défense, si on se fait défoncer en mêlé ça ne sert à rien. Avant tout, on me demande de pousser". Conclue-t-il.

Lui qui est sous contrat avec Grenoble jusqu'en 2020, a toujours vécu dans son Isère natale, et n'imagine pas un départ pour le moment.

Propos recueillis par Baptiste Barbat.