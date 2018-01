Grenoble : Opéré de l’épaule, Héguy sera absent six mois

C’est un gros coup dur pour Grenoble, quatrième de Pro D2. Touché à une épaule le 15 décembre lors d’une défaite à Béziers (38-8), Arnaud Héguy a dû se résoudre à l’opération. Avec une indisponibilité estimée à six mois, la saison du talonneur titulaire du FCG est donc terminée.

Sélectionné par l’Espagne, l’ancien bordelo-béglais Beñat Auzqui, titulaire à Biarritz jeudi soir (37-14), sera absent pendant cinq semaines à compter de février, indique par ailleurs "Le Dauphiné Libéré".

Avec la blessure d’Héguy et l’absence prochaine d’Auzqui, le FCG ne pourra plus compter que sur les jeunes Étienne Fourcade, ancien international U20, et Paulin Mas au talonnage. Grenoble s’est donc mis en quête d’un joker médical à ce poste.