Du costaud pour Bayonne, retour de Moyano

Le staff bayonnais décide donc de ne pas faire tourner et d'aligner son équipe la plus compétitive. Le retour de l'arrière argentin Bustos Moyano permettra peut être aux Bayonnais d'aller faire un résultat sur le terrain de Dax. Le capitaine et demi de mêlée Emmanuel Saubusse, qui a prolongé aujourd'hui son contrat, sera bien titulaire et sera accompagné de Du Plessis à l'ouverture qui remplace Benjamin Thiery.

Le XV de Bayonne : 15. Bustos Moyano, 14. Laveau, 13. Robinson, 12. Muscarditz, 11. Fuster ; 10. Du Plessis, 9. Saubusse (capitaine) ; 7. Marmouyet, 8. Davis, 6. Latimer ; 5. Huete, 4. Van Lill ; 3. Orlandi, 2. Labouyrie, 1. Iguiniz

Les remplaçants : 16. Menage, 17. Schuster, 18. Jaulhac, 19. Battut, 20. Rouet, 21. Beattie, 22. Thiéry, 23. Taufa