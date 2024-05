La Pro D2 a connu un véritable succès cette saison. À l’issue de la phase régulière, la Ligue Nationale de Rugby a recensé pas moins de 1 354 310 spectateurs au total. Un record d’affluence historique.

La deuxième division du rugby français n’a jamais attiré autant de monde dans les stades. Selon un communiqué de la Ligue Nationale de Rugby, cette saison 1 354 310 spectateurs ont fait le déplacement les soirs de match. Le championnat enregistre donc un record d’affluence important et historique puisque ce chiffre est en augmentation de 18 % en comparaison à la saison dernière.

Le RC Vannes arrive largement en tête du classement avec pas moins de 10 610 spectateurs par rencontre. Derrière on retrouve le CA Brive (8 622). Grenoble (7 997) et Provence Rugby (7 248) ne sont pas loin non plus.

Dans un communiqué, René Bouscatel, président de la LNR explique : "Nous tenons à féliciter les 16 clubs du championnat de PRO D2 qui ont œuvré tout au long d’une saison régulière d’une rare intensité pour proposer un jeu de qualité et un véritable spectacle, qui ont permis une augmentation régulière de fréquentation des stades jusqu’à la dernière journée. Après cette ultime journée à suspense, place désormais à la phase finale : bravo aux 6 qualifiés qui vont se disputer l’accession en TOP 14 jusqu’à l’apothéose de la finale de PRO D2 à Toulouse, où nous invitons tous les supporters et les clubs à venir fêter la PRO D2 et le rugby."