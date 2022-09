C'était un communiqué très attendu afin que le club ne se retrouve pas en grand danger, c'est désormais officiel. Worcester Warriors, alors en lourde difficulté financière, "confirme que les propriétaires Colin Goldring et Jason Whittingham ont convenu des conditions de vente du club à une partie intéressé". Toujours selon le club évoluant en Premiership, les représentants de chaque partie sont "en discussion concernant les détails de cet accord". Autre point important, les Warriors et le potentiel futur propriétaire ont fait en sorte qu'il y ait "un dépot des fonds immédiat pour que puissent se tenir les matchs de Premierhsip face à Exter ainsi que celui d'Allianz Cup entre les filles de Worcester et celles des Harlequins". Avec prudence, le club de l'ouest anglais termine en promettant plus de précisions et d'information sur la vente et sur la tenue des matchs, ce mercredi.

Pour rappel, les Warriors présentent une dette de 28 millions d'euros et doivent 6.8 millions d'euros au fisc britannique.