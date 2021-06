Les Trailfinders sont actuellement classés premiers, suivis par les Saracens. Et c’est là que les choses se corsent. Le week-end dernier, les Saracens devaient rencontrer Hartpury. En raison de cas de covid détectés chez ces derniers, le match a été annulé et la commission des litiges du championnat a décidé d’une nullité de la rencontre et qu’aucun ne serait alors attribué aux clubs concernés.

Le directeur du rugby des saracens Mark McCall a alors menacé la commission de faire appel. La situation comptable ayant pour conséquence de favoriser les Ealing Trailfinders en recevant lors du deuxième match décisif de la finale. Les Saracens ont semble-t-il obtenu gain de cause puisque décision a été prise de leur accorder le match retour à domicile.

Finale d’accession à la Premiership :

Dimanche 13 juin – 17 :30 : Ealing Trailfinders – Saracens (Premier Sports)

Dimanche 20 juin – 16 :30 : Saracens – Ealing Trailfinders (BT Sports 2)