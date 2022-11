Northampton 26-19 Exeter Chiefs

Northampton s'est imposé contre Exeter qui enchaîne sa troisième défaite consécutive. Pourtant, ce sont les visiteurs qui s'étaient montrés dangereux les premiers avec un essai dès la septième minute. Mené jusqu'à la demi-heure de jeu, Northampton réagit avec un essai à la suite d'une pénalité jouée rapidement par Tommy Freeman qui termine sa course dans l'en-but. En seconde période malgré deux essais supplémentaires, les Chiefs ont été pénalisés à de nombreuses reprises, sanctionnés par le pied de Fin Smith. Tommy Freeman a scellé la victoire des Saints avec un doublé en fin de rencontre. Northampton se place à la quatrième place, Exeter est sixième.

Sale Sharks 27-17 Gloucester Rugby

Sale s'impose à domicile contre Gloucester et se relance après sa défaite contre les Saracens du week-end dernier. D'entrée de jeu, ils ont imposé leur domination avec un essai dès la troisième minute sur une magnifique transversale au pied pour l'arrière Joe Carpenter. Nouvel essai cinq minutes plus tard pour prendre quatorze points d'avance après dix minutes. Gloucester va réagir peu de temps après en réduisant le score, mais va concéder un nouvel essai à la vingtième. La quasi-totalité du score s'est joué en première période, les visiteurs ont inscrit un essai en fin de match, mais insuffisant pour renverser le score.

Newcastle Falcons 10-17 Bath Rugby

Newcastle Falcons enchaîne sa troisième défaite consécutive après son revers à domicile contre Bath. Pourtant, les joueurs de Dave Walder avaient démarré par le bon bout, en menant 7-0 dans les dix premières minutes avec un essai acrobatique, et ce, jusqu'à la fin du premier acte. Mais Bath s'est relancé avec un essai à la trente-quatrième puis un second à l'heure de jeu. Dans un match fermé, les visiteurs ont fait preuve de réalisme en allant scorer sur l deux véritables actions dangereuses. À l'issue de cette 9ème journée du championnat anglais, Newcastle est la lanterne rouge, mais avec deux matchs en moins et Bath monte à la huitième place.

Bristol Bears 10-25 Saracens

Les Saracens privés de ses internationaux est allé s'imposer sur le terrain de Bristol. Bien qu'ils n'aient pas livré une prestation de haute volée, les Sarries s'en sont remis au pied de leur ouvreur Alex Good auteur de vingt points dans cette rencontre. Bristol a tenté de réagir en fin de match en inscrivant deux essais, mais il était déjà un peu tard pour essayer de renverser la situation. Les Saracens poursuivent leur série d'invincibilité et sont largement en tête de la Premiership, Bristol est neuvième.