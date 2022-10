London Irish 21-22 Gloucester :

Les London Irish n'y arrivent plus. Battus pour la deuxième fois consécutives de la saison les hommes de Declan Kidney se retrouvent dans la peau du relégable. Avec une très bonne entame et un essai inscrit dès la deuxième minute de jeu, les Londoniens ont vu Gloucester revenir dans la partie à la vingtième minute. Malgré un retard à la mi-temps Gloucester est parvenu à renverser le score avec un essai en toute fin de partie.

Bath 27-14 Northampton Saints :

Un essai inscrit au bout de vingt minutes, puis un second en toute fin de première période ont permis à Bath d'être devant à la pause. Une avance qu'ils ont gardée tout au long de la rencontre. Northampton s'est rebellé dans le deuxième acte mais cela n’a pas suffi. Bath supérieur tout au long des 80 minutes a inscrit un essai supplémentaire et a été ultra-réaliste face aux perches pour être inquiété.

Exeter Chiefs 20-22 Saracens :

Dans un duel déséquilibré au classement, les Saracens, premiers, se déplaçaient sur la pelouse du huitième, la rencontre a été serrée jusqu'au bout. Égalité 10-10 à la pause mais une supériorité numérique pour les locaux après le carton jaune reçu par Mako Vunipola. Malgré un essai en fin de deuxième mi-temps, Exeter est tombé sur son terrain sous la réussite au pied d'Owen Farrell et Eliott Daly.

Sale Sharks 13-29 Harlequins

Malgré la défaite à domicile contre les Harlequins, le club de Sale conserve sa place de deuxième à six points derrière les Saracens. Battu dès la dixième minute par un essai en bout de ligne, le club de la banlieue de Manchester a couru après le score toute la rencontre. Coté Harlequins Marcus Smith s'est offert un essai et fait preuve de régularité et de réussite dans l'exercice du tir au but. Les Harlequins sont au pied du podium en cinquième place.