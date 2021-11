Gloucester 13 - 16 Exeter Chiefs

Indiscipliné dès les premières minutes de jeu, Gloucester cède six points en six minutes aux Chiefs d'Exeter, des points qui leur coûteront cher par la suite. À la 14e minute de jeu, Gloucester parvient tout de même à inscrire le premier essai de la rencontre qui leur permet de repasser devant au score. Par la suite la tendance s'inverse et c'est l'indiscipline des visiteurs qui profite aux hommes de George Skivington qui rentrent au vestiaire avec l'avantage (13-6).

En seconde période, cette équipe de Gloucester va se montrer totalement impuissante et ne parviendra pas à inscrire un seul point de plus. En revanche Exeter en profite pour s'offrir deux essais synonymes de victoire une semaine après s'être incliné à domicile face aux London Irish.

Bath 17 - 27 Wasps

Les Wasps démarrent fort d'entrée de jeu avec un premier essai signé Fifita sur une passe au pied de son numéro 12. Mais Bath réplique quelques minutes plus tard avec un superbe essai du numéro 15, Tom de Glanville qui trouve une faille dans la défense adverse et fonce dans l'en but, ce qui permet à ses coéquipiers de recoller au score un peu avant la mi-temps.

Au retour des vestiaires les deux équipes se rendent coup pour coup et affichent clairement leurs ambitions ! Et quand deux équipes sont remontées à bloc il y a forcément des dégâts à l'image du carton jaune de Toomaga-Allen (46e) et du carton rouge de Williams seulement deux minutes plus tard. Mais ce sont les Wasps qui prennent rapidement le dessus avec les essais de Oghre et Shields. L'essai de Rokoduguni en fin de rencontre ne changera malheureusement pas la donne pour Bath qui n'a toujours pas réussi à s'imposer depuis le début de la saison.

London Irish 33 - 45 Bristol Bears

C'est tout en force, sur un maul que les Bears de Bristol parviennent à inscrire le premier essai de la rencontre après dix minutes de jeu. Dans la foulée Bristol annonce la couleur avec deux essais supplémentaires de Fricker et Bates en l'espace de quelques minutes à peine mais les London Irish rétorquent presque immédiatement en inscrivant, eux aussi, deux essais avant la pause. Le deuxième ayant été inscrit alors que les Bears follement indisciplinés se retrouvent à douze sur le terrain à la suite de trois cartons jaunes, Heenan (30e), Piutau (33e) et Uren (37e).

Le moins que l'on puisse dire c'est que ce match aura été spectaculaire avec pas moins de cinq essais en deuxième mi-temps; mais ce qui fera la différence c'est bien les points offerts par les London Irish aux Bears, puisque Sheedy inscrit quatre pénalités dans le second acte qui permet à ses coéquipiers de prendre le large au score et de s'imposer sur la pelouse du Brentford Community Stadium.

Northampton Saints 26 - 55 Leicester Tigers

Incroyables Tigers ! Leicester continue son sans-faute en ce début de saison, après avoir étrillé les Saint à Northampton (22-55). Les coéquipiers de George Ford, qui pourrait rejoindre Montpellier la saison prochaine, n’ont pas tardé à faire la différence. L’ancien du MHR, justement, Nemani Nadolo inscrivait un doublé en 20 minutes pour permettre aux siens de se détacher. Deux réalisations avec lesquelles s’accompagnent celles de Van Wyk et de Montoya, futur adversaire de La France avec l’Argentine. Juste avant l’essai de Skosan avant la mi-temps, le score était de 27-0 pour les Tigers ! Jamais les Saints n’ont pu revenir et ils encaisseront encore quatre essais. Au final, le score est donc sans appel.

Worcester Warriors 27 - 14 Sale Sharks

Auteurs d’une grosse deuxième partie de saison dernière, les Sharks ont du mal en cette reprise. Sale se déplaçait à Worcester pour affronter des Warriors en difficulté, avec seulement une victoire au compteur. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu. En 10 minutes, le score enflait déjà à 10-0 en faveur des locaux, avec les essais de Van Der Merwe et Shillcock. Malgré la réduction de l’écart par l’intermédiaire de Warr, les Sharks craquaient de nouveau par deux fois… pour des doublés de Van Der Merwe et Shillcock. Si Worcester se rassure et passe devant Bristol, les Sharks continuent de descendre, et sont au 10e rang.

Harlequins 22 - 29 Saracens

Duel au sommet entre les deux équipes les plus attendues cette saison en Premiership. Les Harlequins, champion en titre, recevaient les Saracens, de retour dans l’élite après une saison à l’échelle inférieure. Et alors que les ‘Quins ont pour habitude de finir fort leurs rencontres, c’est d’entrée de jeu qu’ils s’illustrent. Tizard marque d’entrée de jeu (2e) et est imité par Cadan Murley (14e) et Tyrone Green (33e) en première période.

Trois essais à rien et on se disait alors que les coéquipiers de Danny Care se dirigeaient vers un succès tranquille, surtout quand Alex Lewington vendangeait une grosse occasion d’essai en fin de première période. Mais le match basculait en seconde période, lorsque les Saracens accéléraient et revenaient à hauteur avec un essai de Morris et une pénalité de Lozowski. Enfin, le dernier essai de Wray entérinait la victoire des visiteurs (22-29).