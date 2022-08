Les nuages noirs continuent de planer dans le ciel britannique. Selon les informations du Telegraph, les Wasps sont poursuivis par le fisc anglais pour n'avoir pas honoré le réglement ses impôts. Mais contrairement à Worcester, le club basé à Coventry n'est pas sous la menace d'une liquidation judiciaire. Déjà en mai dernier, la peur avait gagné les rangs des Wasps lorsque des retards ont été constatés dans le remboursement du programme d'investissement mené en 2014. Comme d'autres clubs anglais, les Wasps ont donc emprunté auprès de l'État lors du plan Covid-19. Une source du club s'est exprimé auprès du Telegraph : "Comme un grand nombre d'entreprises, nous avons convenu d'un accord de paiement avec HM Revenue & Customs à la sortie des blocages de Covid-19. Nous entretenons une relation solide avec HMRC et continuerons à engager des discussions proactives avec eux. Nous avons un modèle commercial robuste avec un carnet de commandes plus chargé que jamais pour des concerts, des conférences, des expositions et d'autres événements qui nous permettront de prospérer à l'avenir".

Un contexte déjà tendu avec Coventry

Depuis leur déménagement en 2014, les Wasps ne vivent pas sainement leur cohabitation dans le Coventry Building Society Arena, stade partagé avec l'équipe de football et de rugby. Le deux clubs ont d'ailleurs vu d'un mauvais oeil l'arrivée des Londoniens. En plus de cette mauvaise image, les Wasps ont perdu énormément d'argent malgré quelques résultats probants ( deux finales du championnat en 2017 et en 2020) Pour apaiser la situation les Wasps et le Coventry Football Club ont publié un communiqué pour annoncer des investissements communs notamment sur la pelouse. "Nous sommes très heureux d'annoncer à nos supporters que ce travail est en cours et commence immédiatement. Les travaux approfondis commenceront immédiatement".