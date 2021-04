Il dirige le Premiership depuis 2019, il avait notamment vécu l'arrêt de la compétition durant cinq mois à cause de la Pandémie, avant de faire reprendre les matchs à la fin de l'été jusqu'à organiser les demies et la finale. Il a aussi supervisé la signature d'un nouveau contrat télévisé avec BT sport pour 100 millions de livres (115 millions d'euros). Mais il a été aussi critiqué pour avoir supprimé la relégation en fin de saison 2021.

" Bien que ce soit le bon moment pour moi de prendre du recul et de me concentrer sur un plus large éventail d'intérêts commerciaux, je resterai dans les années à venir un partisan engagé et enthousiaste du rugby de club alors que le sport achève son redressement et renoue avec la croissance ". Darren Childs sera l'un des conseillers de CVC Capital, le fonds qui est entré dans le capital de Premiership en 2018 et qui a aussi pris des intérêts dans le Tournoi des Six Nations.