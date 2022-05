Sale Sharks - Newcastle Falcons : 35-27

Que ce match fut épique. 80 minutes de chassé-croisé permanent, entre deux équipes joueuses, pour que la victoire finale revienne au Sharks. Et il y en a eu des essais, neuf au total, dont quatre inscrits par des talonneurs suite à des groupés pénétrants. Grâce à ce succès bonifié, Sale peut encore mathématiquement croire à une quatrième place synonyme de play-offs.

Northampton Saints - Harlequins : 32-31

Une ambiance insoutenable, un suspens du début à la fin, et un petit point d’écart. À quatre minutes du terme de la rencontre, James Grayson ne tremble pas et réussit la pénalité de la gagne. Northampton a eu chaud, très chaud, face à une redoutable équipe des Harlequins menée par un remarquable Marcus Smith à l’ouverture. Ces derniers ne s’en sortent finalement pas si mal, malgré la défaite, et repartent avec deux points (bonus offensif et défensif). Ainsi, le club de Twickenham reste troisième et garde une victoire d’avance au classement sur son rival direct : les Saints.

Worcester Warriors - Saracens : 16-38

Et de six pour les Saracens. Avec ce succès bonifié, à l’extérieur, sur la pelouse de Worcester, le club londonien signe sa sixième victoire consécutive en Premiership. Dominateurs du coup d’envoi au coup de sifflet final, les coéquipiers de Max Malins (3 essais) sont toujours deuxièmes et continuent de mettre la pression au solide leader Leicester. De leur côté, les Warriors stagne dans les bas-fonds du classement en douzième position.

Leicester Tigers - Bristol Bears : 56-26

Le "Ash Splash" est de retour. L’infatigable Chris Ashton a inscrit un triplé face à Bristol, alors qu’il n’avait plus marqué depuis près de deux mois. Il devient ainsi le meilleur marqueur de l’histoire du Premiership. Bien accompagné par la charnière internationale Ben Youngs - George Ford, Leicester s’est imposé sans forcer dans un match marqué par une pluie d’essai, huit pour les locaux, quatre pour les visiteurs. Les Tigers mènent plus que jamais le championnat tandis que les Bears plafonnent en dixième place.

Gloucester - Bath : 64-0

10 essais à 0. Une équipe sur le terrain, l’autre rester dans le bus. Gloucester a livré un récital, s’est amusé, et se permet maintenant d’espérer aux play-offs. La prestation est simplement parfaite, contrairement à celle de Bath. Les hommes de Stuart Hooper, n’ont rien montré et sont resté logiquement à fanny. Vivement la fin de la saison pour le deuxième club le plus titré d’Angleterre, bon dernier au classement, mais qui ne risque toutefois pas la relégation du fait de la pandémie de Covid-19.

London Irish - Wasps : 42-42

Comment ne pas faire plus spectaculaire qu’un match nul à plus de 80 points ? Du début à la fin, cette rencontre entre le huitième et le neuvième a été folle et dans l’irrationalité la plus totale. Mené de 25 points (14-39) à 13 minutes du terme, les London Irish, portés un Brentford Community Stadium en ébullition, se sont ressaisis pour aller chercher le match nul dans les dernières secondes de jeu grâce à un essai de pénalité. Certainement, une des plus belles rencontres de Premiership depuis le début de la saison.