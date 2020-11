Le récent reconfinement mis en place par le gouvernement britannique depuis samedi dernier a sonné l'arrêt de toutes les compétitions en dessous du Premiership. Le Championship (la deuxième division anglaise) qui devait entamer sa saison en janvier pourrait tout simplement ne pas reprendre face à l'impact économique d’une saison sans public ainsi que face aux coûts liés au dépistage massif au Covid-19. Selon un rapport publié dans le Daily Mail, la moitié des clubs de la deuxième division préfèreraient annuler la saison et libérer leurs joueurs afin de préserver leur statut, si un plan de sauvetage du gouvernement n'était pas décidé pour soutenir la RFU.

Une Premiership donc qui partirait à 14 équipes et verrait les Saracens et les Ealing Trailfinders prêts à s'aligner en 2021-2022. Ce dernier, situé dans la banlieue ouest de Londres évoluait en deuxième division et ne cache pas, depuis plusieurs saisons, son désir de participer au Premiership. Le club qui appartient au milliardaire britannique Mike Gooley, a déjà acheté plus de 20 millions d'euros d'actions Premiership et devrait investir plus de 30 millions supplémentaires pour mettre en conformité ses installations avec les standards du Premiership.