Le Premiership pourrait connaître une révolution l’été prochain. L’ancien directeur exécutif des Saracens, Edward Griffiths, a récemment proposé une réforme du rugby des clubs anglais, à compter de la saison 2021-2022. Dans un document de soixante-seize pages, le dirigeant propose de fermer la première division, jusqu’en 2025 au moins : il n’y aurait donc plus de relégation ni de montée pendant quatre ans.

Si ce projet était validé, les Saracens n’auraient donc pas le droit à l’erreur la saison prochaine avec une remontée devenue impérative. Le passage à un système de ligue fermée était évoquée depuis de longues années outre-Manche - au regard de la faiblesse de l’antichambre - mais le contexte actuel pourrait accélérer cette mutation, le Championship ayant notamment vu ses subventions subir des coupes drastiques au printemps.

"Des rendez-vous constructifs" avec la RFU

Outre la suspension du principe de promotion, le plan d’Edward Griffiths prévoit la création d’une draft, sur le modèle de la NBA par exemple. Les académies des clubs d’élite seraient closes et le Championship, qui serait divisé en deux poules Nord et Sud, se transformerait en sorte de championnat espoirs. Les formations d’élite y puiseraient chaque été des jeunes joueurs pour se renforcer. La RFU étudierait sérieusement ces propositions : selon BBC Sport, la Fédération et Griffiths auraient eu des "rendez-vous constructifs" et les négociations se poursuivent.

"Nous accueillons positivement cette approche novatrice pour développer le potentiel du Championship, dans l’intérêt du rugby anglais, a déclaré un porte-parole de la RFU. Nous apprécions aussi les initiatives qui […] garantissent une plus grande autonomie en termes de stabilité financière." Le projet a également été soumis aux dirigeants des deux premières divisions. Tout le monde y trouvera-t-il son intérêt ? Les prochaines semaines seront décisives sur le sujet.