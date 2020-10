Cette rencontre comptant pour la 22e de dernière journée de la saison régulière devait initialement se dérouler samedi mais elle avait été repoussée après que 18 joueurs et membres du staff de Sale avaient été dépistés positifs au nouveau coronavirus. "Mardi 6 octobre, tous les joueurs et le staff des Sale Sharks ont été testés (...) Le 7 octobre, les résultats ont confirmé que six joueurs et deux membres du staff supplémentaires étaient positifs", portant donc le total à 27 personnes infectées, écrit l'organisateur du championnat. L'équipe est donc contrainte au forfait et perd le match 20-0 sur tapis vert, alors qu'une victoire lui aurait permis de repasser devant Bath, qui termine à la 4e place qualificative pour les demies.

"J'ai parlé aux Sale Sharks ce matin et ni le club ni la Premiership ne prendront de risques avec la santé des gens. Nous n'allons pas remettre en cause notre engagement que les matches ne se tiennent que si les conditions de sécurité sont réunies", a commenté Darren Childs, le président de Premiership Rugby, dans le communiqué. Le club de Sale a précisé par voie de communiqué qu'aucune "des personnes infectées ne présente de troubles de santé sérieux" et s'est dit "confiant" dans le fait que l'audit en cours sur la façon dont ont été appliquées les mesures anti-Covid-19 au sein du club le blanchira de tout soupçon.

Les Sharks ont aussi qualifié d'"imprécis et faux" des articles de presse affirmant que les joueurs avaient été particulièrement négligents en faisant la fête à Manchester après la victoire en Coupe d'Angleterre de rugby le 21 septembre.