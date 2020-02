Sale 36-3 Leicester

Les Sharks n'ont pas fait de détail et ont dévoré les Tigers sans grande difficulté. Malgré un début de match accroché, la défense de Leicester a ensuite été dans l'incapacité de stopper les attaques adverses. Sale a inscrit cinq essais, et en l'absence de Chris Ashton, c'est Marland Yarde qui s'est voué en serial marqueur. L'ailier fantasque y est allé de son triplé. Quant aux Tigers, peu de choses à retenir de cette rencontre, privés de leurs internationaux, il se doivent de faire le dos rond. Sale est aujourd'hui deuxième de Premiership.

Wasps 60-10 Saracens

La situation des Saracens est connue de tous, une relégation administrative actée et l'absence de nombreux internationaux comme Owen Farrell ou Maro Itoje. Mais ce vendredi soir, les Sarries alignaient tout de même une équipe compétitive, qui n'a pas répondu présent. Un match à ses unique où dès les premières minutes, les Wasps ont roulé sur leurs adversaires. Au final, les jaune et noir ont passé la ligne à huit reprises, l'ailier Zach Kiribige et le troisième ligne Brad Shields se sont tous deux offerts un doublé. Si pour les coéquipiers de Malakai Fekitoa, ce succès lance peut-être une nouvelle dynamique, pour les Sarries, la fin de saison en Premiership risque d'être très (très) longue...

Bath 19-12 Harlequins

Les spectateurs du Recreation Groud ont vécu un match à rebondissements ce samedi après-midi. Une première mi-temps à deux visages, dans un premier temps Bath qui prend l'avantage grâce à un essai de son ailier international Ruaridh McConnochie mais les Quins ont vite réagi avec une réalisation d'Alex Dombrandt. En seconde période, les 30 acteurs se sont une nouvelle fois rendus coup pour coup. Marcus Smith a pensé offrir la victoire aux siens lorsqu'il a plongé au milieu des poteaux mais les locaux ont mieux terminé le rencontre et infligé un 11-0 à leurs adversaires. McConnochie s'est offert un doublé et Bath a arraché une victoire primordiale qui leur permet de grimper à la cinquième place du classement.

London Irish 24-20 Gloucester

Une nouvelle pépite est peut-être en train d'éclore en Premiership cette saison. Ollie Hassell-Collins est le joueur de cette 11è journée. L'ailier des Irish s'est tout simplement offert un quadruplé face aux Cherries and White. Il a inscrit la totalité des essais de son équipe et a permis aux siens d'arracher les quatre points. Hassell-Collins en est aujourd'hui à 7 réalisations en championnat. De l'autre côté, à Gloucester, le réveil a été trop tardif, malgré trois essais en seconde période, ils échouent de peu à Londres. Avec ce succés, les coéquipiers de Waisake Naholo retrouvent une place dans le Top 6 et peuvent remercier leur jeune ailier.

Bristol 13-10 Worcester

Les Bears s'installent sur le podium de la Premiership à l'issue de cette 11è journée. Ils se sont difficilement défaits de Worcester sur leur pelouse. Malgré un essai de Luke Morahan et un score de 10-0, les Warriors n'ont rien lâché et ont réussi à revenir au cantact pour rêver d'un exploit loin de leurs bases. Il s'en est fallu de peu, une pénalité à dix minutes du terme, après une percée de Charles Piutau, a mis fin aux espoirs de victoires des visiteurs. Avec ces quatre points, Bristol prend la troisième place du classement et s'affirme comme un candidat crédible aux demi-finales en fin de saison.

Exeter 57-7 Northampton

Bristol vient s'installer sur le podium puisque les Saints continuent leur mauvaise série. Troisième défaite consécutive et quelle défaite ! Northampton n'a pas existé face à Exeter, un match à sens unique qui a vu les Chiefs inscrire neuf essais pour écraser le choc de cette journée. Il n'y a pas eu de suspense puisque le score était déjà de 22-0 à la mi-temps. Le centre Tom Hendrickson a inscrit un doublé. Grâce à ce large succés, Exeter consolide se première place avec 8 points d'avance sur Sale. Les Saints, quant eux, continuent de dégringoler au classement, il sont désormais quatrième.

Par Vincent Franco