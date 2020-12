Les organisateurs n'ont pas mis longtemps à statuer et les deux matchs ne seront pas reprogrammés : " La santé et la sécurité des joueurs, du personnel, de la direction, des officiels et des supporters est notre seule priorité, c'est pourquoi la bonne décision a été prise d'annuler le match." Du coup, Bath et Newcastle sont donnés victorieux et se voient crédités de quatre points au classement. De leurs côtés, les clubs de Leicester et des London Irish en ont reçu deux, équivalent d'un match nul. Précisons que le score des rencontres concernées sera entériné par un 0-0.

A l'issue de cette double décision, Newcastle se retrouve deuxième du championnat et Bath gagne deux places, remontant au sixième rang.