Ainsi, à Gloucester, joueurs et club ont publié une déclaration sur le sujet rappelant quelles étaient les valeurs de leur club et du rugby en général : «Nous sommes unis contre le racisme et la discrimination. En tant qu'équipe, nous nous respectons et nous nous encourageons, en tant qu'individus, à nous éduquer et à nous informer les uns des autres sur les problèmes auxquels sont confrontées les personnes de couleur… » Une initiative qui prendra également forme sur tous les terrains de Premiership puisque plusieurs clubs et joueurs ont annoncé qu’ils poseraient genou à terre avant les rencontres afin de témoigner leur soutien à la campagne Black Lives Matters.