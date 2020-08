Le club de Bristol veut être le premier club anglais à recevoir une foule conséquente depuis le début de l'épidémie de Covid 19. Il veut accueillir 10 000 personnes dans son stade d'Ashton Gate dès le mois d'août malgré la crise du Coronavirus et les mesures de huis clos qui vont avec. Le nouveau club de Semi Radradra a soumis un plan à Premiership Rugby pour ouvrir largement les portes de son stade tout en maintenant les distances de sécurité entre les spectateurs. Il espère que le gouvernement britannique lui donnera le feu vert. Les Bears visent le match qui les opposeront au leader Exeter le 25 août. Ou à défaut, le match face à Northampton programmé en septembre. Ashton Gate est un stade assez vaste (27 000 spectateurs) pour se prêter à ce genre d'expérience.

On rappelle que le championnat d'Angleterre va se finir à partir du 15 août avec neuf matchs programmés en six semaines et une finale le 24 octobre. Au moment de l'arrêt de la compétition, Bristol était troisième. En Angleterre, on murmure que les Wasps voudraient tenter une expérience similaire.