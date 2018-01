Young prolonge aux Wasps

Arrivé à l’horizon de la saison 2011-2012, il a fait progresser les Wasps vers les sommets de la Premiership. Aujourd’hui solidement installés parmi les cadors du championnat anglais et craint en Europe, les noirs et or ont voulu témoigner de leur confiance envers leur entraîneur.

Le directeur général du club Nick Eastwood a déclaré : "C’est une annonce très importante concernant l’avenir à long terme de Dai avec le club. Dai est l’une des figures les plus respectées du rugby mondial et je suis ravi qu’il reste avec nous". Cette prolongation met fin aux rumeurs qui spéculaient que le Gallois serait proche de rejoindre le XV du Poireau.