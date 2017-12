Une passerelle entre rugby et football américain

Voici deux sports très différents que sont le rugby et le football américain, de part les règles, les déplacements, les impacts... Deux sports qui ont également quelques similitudes, comme le ballon, ou encore le gabarit des joueurs. Quelques audacieux, se verraient bien tenter leur chance outre Atlantique, à l'image de Christian Scotland Williamson. Ce natif de Namibie, est arrivé en Premiership en 2013. Au poste de seconde ligne, il peine à s'imposer, il ne sera titularisé que 9 fois en 3 ans et s'illustrera par de rares éclats, comme ce plaquage sur Alex Rieder. Malgré un début de saison un peu plus fournie, ce joueur de 2,06 m pour 125 kg a décidé d’arrêter le rugby pour tenter l'aventure NFL. Selon la BBC, Scotland Williamson serait en contact avec plusieurs coachs de NFL.

Plusieurs joueurs ont déjà fait la passerelle entre football américain et rugby notamment à 13, mais rare sont ceux qui ont effectué l’expérience dans ce sens là.