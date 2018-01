Northampton, série de 11 défaites consécutives

L’entraîneur en chef intérimaire Alan Gaffney réussira-t-il a inverser la spirale négative des "Saints" de Northampton ? C’est du moins ce que l’intéressé espère, renverser une situation pour le moment extrêmement compliquée. Northampton est actuellement sur une série de sept défaites consécutives en championnat dont la dernière sur le terrain des Harlequins, 50 à 21. Après cette nouvelle déconvenue, les coéquipiers de Ben Foden se retrouvent à 3 points de Worcester, 11ème mais gardent 13 points d’avance sur le relégable, les London Irish.

Malgré cette situation préoccupante, le mentor australien de 71 ans garde confiance : "Je travaille avec l’objectif de viser le top 4, nous n’envisageons même pas autre chose. Si l’équipe avait remporté quelques uns de ces matchs qui ont été serrés, on serait d’un coup en compétition avec les quatre premiers. Donc, je ne pense même pas à la relégation, ce n’est pas à l’ordre du jour en ce qui nous concerne".

Alan GaffneyIcon Sport

Selon l’ancien technicien des Saracens, c’est surtout le manque général de confiance à l’origine des difficultés de son équipe : "Il y a un manque de confiance. C’est le problème principal. Pourtant, nous avons une équipe talentueuse qui devrait obtenir de meilleur résultats."

Gaffney est enfin revenu sur l’état de forme de son capitaine, Dylan Hartley, également capitaine du XV de la Rose et critiqué après sa performance à Twickenham samedi contre les Harlequins. "Dylan est une figure de proue ici depuis très longtemps. Northampton a toujours été son club de coeur, et je ne vois aucun changement en ce qui le concerne, je ne vois que du positif". Espérons pour les "Saints" que le discours apaisé et optimiste de l’Australien portera ses fruits dans les prochaines semaines, le prochain rendez-vous étant samedi contre Gloucester, actuellement 4ème.