Gaëlle Hermet, Oscar féminin Midi Olympique pour l'année 2020 !

Trois joueuses du XV de France étaient en lice pour cette consécration suprême: Gaëlle Hermet (Toulouse), Agathe Sochat (Montpellier) et Cyrielle Banet (Montpellier). C'est finalement la première, capitaine exemplaire des Bleues, qui a emporté la mise. Du haut de ses 26 sélections à seulement 24 ans, Hermet a impressionné tout au long de l'année 2020.

Exemplaire, elle l'est aussi en dehors du terrain. En pleine crise de la Covid-19, durant le premier confinement, la Toulousaine n'a pas hésité à troquer le maillot pour la blouse. Ergothérapeute de formation, elle s'est investie dans un Ephad de Cadours (Haute-Garonne): "La solidarité, la complémentarité et l'empathie, ces valeurs du rugby qui me tiennent à cœur, on les retrouve dans mon métier. L'ergothérapie et le rugby, ce sont les mêmes valeurs mais avec une autre tenue. Au-delà du confinement, on essaie d'être encore plus au cœur du relationnel avec nos patients. C'est ce lien dont ils ont besoin. Il manque et il faut l'entretenir."

Gaëlle Hermet s'est vue remettre l'Oscar féminin Midi Olympique des mains de Bernard Laporte (président de la FFR) et Kamel Chibli (Vice-président Conseil régional Occitanie).