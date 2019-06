Lors de la première journée, les hommes de Sébastien Piqueronies ont rempli leur objectif, à savoir disposer des Fidji avec le point de bonus offensif. Sans être flamboyants, ils sont entrés de la meilleure des manières dans la compétition. Après l’effort ? Le réconfort. Les partenaires du capitaine Arthur Vincent ont pu profiter de leur temps libre pour passer de nombreux moments ensemble comme lors d’un chaleureux barbecue ainsi que lors d’une session de golf ou les premiers pas de certains étaient encore hésitants. Le nouveau Tiger Woods n’est pas encore né. De franches rigolades qui devraient leur permettre de décompresser avant leur prochaine échéance, capitale, demain à 18h00 face au Pays de Galles.

Enfin, lors de cette première journée, de magnifiques essais ont été inscrits. Dans le rôle des protagonistes, l’Australie, les All Blacks et les Fidji, entre autres. Du mouvement, des courses endiablées et des crochets dévastateurs, le gratin des moins de 20 ans s’était donné rendez-vous en Argentine pour l’ouverture de cette Coupe du monde. Appréciez simplement.