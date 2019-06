Midi Olympique : Vous venez de décrocher un deuxième sacre mondial en deux ans. Quel sentiment prédomine après un tel exploit ?

Sébastien Piqueronies : C’est une extrême fierté, c’est surtout la sensation du devoir accompli. Je sais la charge de travail astronomique que ça nécessite, c’est la réussite de la formation française dans sa globalité avec tous les gens que ça concerne. Il faut aussi rester très humbles et lucides, on mérite de la gagner mais c’est une compétition extrêmement difficile. Notre ambition doit être de truster régulièrement ce dernier carré et de gagner le plus souvent possible.

C’est la récompense suprême pour l’ensemble de l’encadrement.

S.P. : Nous avons la chance d’avoir un staff extrêmement compétent, aujourd’hui la fraîcheur physique de nos garçons nous a permis de terminer avec un point d’avance. Nous sommes la seule équipe à ne pas avoir de blessé sur la compétition, j’estime que nous avons une certaine expertise dans le domaine que ce soit au niveau des préparateurs physiques ou de la cellule de recherche. Tous ceux de la direction sportive qui sont restés à Marcoussis nous ont également bonifiés, je crois que c’est la réussite de la compétence extrême de chacun des garçons. Dans ce staff, nous avons une vraie richesse de compétences, ces personnes sont peu médiatisées, peu mises en valeur, pourtant je pense que le parcours depuis deux ans montre qu’on a de belles ressources à la Fédération française de rugby. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur l’approche mentale de la performance, ça nous aide à mieux piloter et mieux manager l’équipe c’est une évidence.

Comment qualifier ce groupe qui s’est une nouvelle fois hissé sur le toit du monde ?

S.P. : Je qualifie ces jeunes joueurs français de travailleurs, déterminés et ambitieux. Pour moi, ils ont toutes les qualités nécessaires pour aller très haut. C’est pour ça que nous avons l’immense plaisir de travailler avec eux. Mais là ne s’arrête pas notre exigence, le cap que l’on doit franchir c’est d’encore mieux travailler avec ces jeunes pour qu’ils deviennent pour la majorité d’entre eux les meilleurs du monde à leur poste.

Un mot sur cette sublime finale livrée par les deux équipes. Comment avez-vous fait la différence face aux Wallabies ?

[...]

