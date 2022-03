Jalibert de retour, le marché des transferts s'agite... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce mercredi

Jalibert de retour à l'entraînement

À Bordeaux, Matthieu Jalibert s'est entraîné normalement avec ses coéquipiers de l'UBB lors de la séance de ce mercredi. Le demi d'ouverture, longtemps gêné par sa cuisse droite, devrait postuler pour participer à la réception de Pau ce samedi (17 heures).

Matthieu Jalibert est de retour à l'entraînement ce mercredi avec Bordeaux-Bègles. Le demi d'ouverture international (23 ans, 15 sélections) avait dû rater le début du Tournoi des 6 Nations 2022 en raison d'une blessure à la cuisse droite. Ce qui avait permis au Toulousain Thomas Ramos de prendre place sur le banc tandis que Romain Ntamack était titulaire lors des trois matchs. Quant à l'UBB, Christophe Urios avait opté pour François Trinh-Duc puis Mateo Garcia. En conférence de presse, l'entraîneur en chef a indiqué que Jalibert serait "sûrement sur la feuille de match" samedi contre Pau.

Oyonnax annonce les arrivées de Stark et de Lebas

Oyonnax vient d'officialiser l'arrivée de deux nouvelles recrues pour la saison prochaine. Il s'agit du deuxième ligne de Brive Victor Lebas (28 ans) et de l'ailier de Biarritz Gavin Stark (26 ans). La plupart du temps remplaçant, le Briviste n'a été titulaire que 2 fois en Top 14 cette saison. L'ailier néo-zélandais est quant à lui un rouage important du BOPB avec 10 titularisations.

France U20 : Jauneau bien dans le groupe, Exshaw finalement absent

Ce mardi soir, le staff des Bleuets a dévoilé un groupe de 32 joueurs pour préparer la rencontre face au pays de Galles. Pourtant indiscutable à la mêlée depuis le début du Tournoi, Baptiste Jauneau était absent de cette liste. Ce n'était qu'un petit problème administratif, le Clermontois est bel et bien dans le groupe.

C'est le Bordelo-Bèglais, Joseph Exshaw qui fait finalement les frais de ce "retour". Le jeune demi d'ouverture n'est finalement pas retenu pour préparer la rencontre face aux Gallois.

Hirigoyen et Peyresblanques s’engagent au Stade français

C’est assurément un des bons coups du marché des transferts cette saison que le Stade français vient de réaliser, en attirant dans ses filets deux des Biarrots les plus prometteurs : le troisième ligne aile champion du monde U20 Mathieu Hirigoyen (23 ans), et le talonneur Lucas Peyresblanques (24 ans).

Les deux hommes se sont engagés pour quatre ans avec les soldats roses, après un rachat de contrats.

Les Moana Pasifika vont enfin débuter leur saison

La franchise néophyte des Moana Pasifika va enfin jouer son premier match de Super Rugby Pacific ce vendredi (7h05). À cause du Covid-19 la franchise n'avait pas pu jouer le match d'ouverture contre les Blues, ni celui d'après contre les Chiefs. Face aux Crusaders, c'est une entrée en matière difficile qui attend les Moana Pasifika.

Pour cette entrée en lice historique, les Moana Pasifika alignent un XV de départ qui compte sept joueurs n'ayant jamais joué en Super Rugby. Ils seront entourés par des joueurs expérimentés comme le pilier et capitaine Sekope Kepu qui compte notamment 110 sélections avec les Wallabies. Pour cette saison de Super Rugby la franchise sera entraîné par l'ancien All Blacks Aaron Mauger (45 sélections), ce dernier s'est d'ailleurs exprimé sur le match qui attend son équipe vendredi : "Nous avons travaillé dur et nous nous sommes bien préparés. Affronter la meilleure équipe de la compétition sera un bon test pour nous évaluer.Ce sera une occasion très spéciale pour les joueurs, leurs familles et la communauté du Pacifique au sens large."