Les infos qu'il ne fallait pas manquer vendredi !

US Oyonnax 70 - 0 Narbonne ; RC Vannes 20 - 8 Béziers ; Rouen 27 - 28 Bayonne ; Agen 20 - 18 Provence ; Carcassonne 26 - 25 Nevers ; Montauban 19 - 9 Aurillac ; Bourg-en-Bresse 30 - 20 Grenoble

Ce week-end, il n'y aura quasiment pas de coupe d'Europe pour les clubs français. En raison des nouvelles restrictions de déplacement entre le Royaume-Uni et la France, mises en place par le gouvernement français, l'EPCR a décidé de reporter l'ensemble des confrontations franco-britanniques de la deuxième journée de Champions Cup et de Challenge Cup, qui devaient être jouées samedi et dimanche. Les rencontres entre clubs britanniques auront bien lieu. Toulon-Zèbre, Munster-Castres et Newport-Lyon auront bien lieu.

En plus de sa victoire contre Provence Rugby (20-18), Agen enregistre l’arrivée de deux nouveaux entraîneurs. Bernard Goutta en tant que manager. Et Christophe Deylaud en tant qu’entraîneur pour épauler Ortiz et Mirande. "Il ne sera pas consultant cette fois-ci. Christophe est un entraîneur. Mais nous confortons également nos deux jeunes entraîneurs David Ortiz et Sylvain Mirande qui ont abattu un superbe travail. Dans un contexte difficile, cela va donner une nouvelle dynamique qui me semble indispensable" a précisé le président agenais jean-françois Fonteneau.

Alors que Montpellier avait été donné vainqueur hier face au Leinster sur le score de 28-0, il en est de même pour la rencontre qui devait opposer le Racing 92 aux Ospreys à 18h30. Le match n'aura pas lieu à cause de nombreux cas de Covid-19 chez les Gallois et les Ciel et Blanc remportent par décision de l'EPCR, les 5 points de victoire bonifiée.