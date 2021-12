Joli coup réussi par La Rochelle, qui a profité des discussions qui traînaient en longueur avec le Racing pour la prolongation de contrat du troisième ligne Yoan Tanga. Ce dernier a donné son accord en milieu de semaine et a signé un engagement en faveur du Stade rochelais pour les trois prochaines saisons.

Après les Palois Antoine Hastoy et Quentin Lespiaucq, les Bordelais Thierry Païva et Ulupano Seuteni, c’est à nouveau chez les Ciel et Blanc que les Maritimes ont effectué leur marché. Ils avaient déjà réussi à attirer dans leur filets l’ailier Teddy Thomas et le pilier George-Henri Colombes. Avec Tanga, c’est un troisième joueur en fin de contrat avec le Racing 92 qui choisit de filer à La Rochelle.

Les supporters rochelais peuvent être satisfaits du recrutement de leur formation favorite …