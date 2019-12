Les confidences de Galthié, le Racing costaud à Brive… Les 5 infos du week-end

Galthié se livre sur son rôle de sélectionneur

Dans nos colonnes, le nouveau sélectionneur du XV de France s’est longuement entretenu sur son nouveau rôle. Fabien Galthié s’est livré sans concessions sur de nombreux thèmes. Il aborde notamment son passé de joueur, sa nomination, son aspiration à devenir entraîneur. Une interview a retrouvé en intégralité sur midi-olympique.fr.

Le Racing impressionne à Brive

Le Racing 92 est décidément à l’aise à l’extérieur cette saison. Sur la pelouse de Brive, les Racingmen se sont imposé 20-44 et ont été auteurs d’une performance bien maîtrisée. Avec six essais inscrits, les Franciliens réalisent un festival offensif et repartent de la Corrèze avec une victoire bonifiée, sur une pelouse où pourtant personne ne s’était imposé depuis avril 2018.

Le Leinster au-dessus du lot

Sur la pelouse de Thomond Park du Munster, le Leinster a continué son sans-fautes en Pro 14 avec une courte victoire 6-13. Avec neuf victoires en neuf matches, les Irlandais semblent être vraiment intouchables cette saison. Les Champions d’Europe en titre ont déjà 11 points d’avance sur l’Ulster, deuxième de la Conférence A de Pro 14. Le Leinster impressionne donc et ne semble pas vouloir laisser la moindre chance à ses adversaires.

Un Gallois de 18 ans inscrits un triplé avec Gloucester

Il s’appelle Louis Ress-Zammit, il a 18 ans et commence à se faire un nom dans le monde du rugby. Ce jeune Gallois est tout simplement irrésistible sur son aile. Ce week-end, il a tout simplement marqué à trois reprises avec son club de Gloucester. Il devient à cette occasion le plus jeune joueur de Premiership à inscrire un triplé. Avec des performances de ce niveau, il pourrait bien être rapidement appelé avec le Pays de Galles.

Toulouse - Toulon dos à dos

C’était le match de gala de ce Boxing Day. Devant un Stadium à guichets fermés, les acteurs se sont quittés sur le score de 13-13. C’est Anthony Belleau, qui à la dernière minute, a passé une pénalité permettant au RCT de repartir de Toulouse avec un match nul. Il y a eu un essai de chaque côté. Pour Toulouse, c’est Bézy qui l’a inscrit après un exploit personnel et une course de 40 mètres. À Toulon, c’est Carbonnel qui le long de la touche est allé dans l’en-but toulousain.