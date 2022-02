Les compos du match Écosse-France, Villière de retour à l'entraînement... Les cinq infos de ce jeudi

Moefana à l'aile, Danty de retour... La compo des Bleus pour affronter l'Écosse !

Pour la troisième journée du Tournoi, les Bleus se rendent en Écosse ce samedi à 15h15. Comme annoncé, le joueur de l'UBB, Yoram Moefana va débuter sur l'aile de ce XV de France. Jonathan Danty fait lui son retour de blessure et débutera avec le numéro 12 dans le dos. Le pack est quant à lui inchangé par rapport à celui qui a défié l'Irlande il y a deux semaines.

Le XV de départ du XV de France : 15. Jaminet ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Moefana ; 10. Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Jelonch, 8. Alldritt, 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Woki, 3. Atonio, 2. Marchand, 1. Baille.

Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Gros, 18. Bamba, 19. Taofifenua, 20. Flament, 21. Cretin, 22. Lucu, 23. Ramos.

Villière de retour à l'entraînement avec Toulon

Victime d'une fracture du sinus face à l'Irlande (30-24), lors de la 2e journée du Tournoi des 6 Nations, Gabin Villière était présent lors de l'entraînement du RCT, ouvert à la presse. En conférence de presse, Franck Azéma a donné des nouvelles de son ailier international : "Il va bien. C’est une fracture. Il y a toujours une période de cicatrisation. Il est toujours volontaire pour s’entraîner. Il fait attention, il avait une chasuble différente pour faire attention à l’entraînement ce matin. On fait attention sur chacun des contacts. Gabin ne veut pas perdre de rythme. Le plus vite où il sera sur le terrain le mieux cela sera pour le club et l’équipe de France. On va faire une vérification à quinze jours ou trois semaines pour voir la consolidation de la fracture pour voir si l’évolution est bonne. Si c’est positif, on verra ce qu’on pourra faire. On prendra des décisions en conséquences. Mais on ne brûlera pas les étapes et on ne prendre pas de risques maintenant."

Tuipulotu au centre, Bradbury en 8... La composition de l'Écosse pour affronter la France

Le XV du Chardon doit affronter la France, seule nation encore invaincue du Tournoi, ce samedi à Murrayfield (15h15). Privé de certaines pointures comme Rory Sutherland et Jonny Gray, le sélectionneur Gregor Townsend a notamment décidé de titulariser le puissant trois-quarts Sione Tuipulotu ou encore le numéro 8 Magnus Bradbury, en l'absence du performant Matt Fagerson

Le XV écossais : 15. Hogg (cap.) ; 14. Graham, 13. Harris, 12. Tuipulotu, 11. Van der Merwe ; 10. Russell, 9. Price ; 7. Watson, 8. Bradbury, 6. Darge ; 5. Gilchrist, 4. Skinner ; 3. Z. Fagerson, 2. McInally, 1. Schoeman.

Les remplaçants : 16. Turner, 17. Kebble, 18. Nel, 19. Hodgson, 20. Haining, 21. White, 22. Kinghorn, 23. Bennett.

Ngatai pourrait prolonger à Lyon

Proche du départ il y a quelques mois, le centre néo-zélandais de Lyon Charlie Ngatai (31 ans, 1m80, 98 kg) pourrait finalement prolonger son contrat dans le Rhône, selon RMC Sport. Arrivé à Lyon en 2018, il devrait rempiler dans le club de Yann Roubert jusqu'en 2023, soit une saison supplémentaire. Cette saison, il a disputé 15 matchs dont 14 comme titulaire, pour deux essais et 1 drop.

La rencontre du Tournoi B entre la Géorgie et la Russie reportée

Au vu de la crise qui touche actuellement la Russie et l'Ukraine, Rugby Europe a décidé de reporter la rencontre entre la Russie et la Géorgie pour le compte de la 3e journée du Tournoi B. Le match devait avoir lieu à Tbilissi le 27 février. Le Snow Rugby Championship qui devait se dérouler les 27 et 28 février à Moscou, est aussi annulé.