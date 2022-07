Les Bleus au sommet, les équipes du Nord se rebiffent... Les cinq infos du week-end !

Tournée historique pour le XV de France

Après un grand chelem remporté avec la manière, la bande à Galthié continue d'écrire l'histoire. En remportant les deux test-matchs au Japon, le XV de France a égalé un record historique en signant sa dixième victoire consécutive. Par la même occasion les Bleus se retrouvent à la première place du classement World Rugby. Une saison parfaite pour ces Bleus qui vont d'exploit en exploit !

C'était un week-end historique partout dans le monde ! Dominé par les Sudistes la semaine passée, l'hémisphère nord a renversé les nations de l'hémisphère sud ce samedi. Outre la victoire de l'Angleterre en Australie et de l'Écosse en Argentine, deux grandes premières ont eu lieu pour les nations européennes : l'Irlande s'est imposée sur la pelouse des All Blacks et le Pays de Galles a arraché un succès historique en Afrique du Sud.

La Namibie sera à la Coupe du monde face aux Bleus !

Les Namibiens ont assumé leur statut de grands favoris de l'Africa Cup ! Faciles vainqueurs du Kenya à Aix-en-Provence, ils arrachent leur ticket pour le Mondial 2023 en France. Grâce à cette qualification, les coéquipiers du Bayonnais, Torsten van Jaarsveld, seront dans la poule A avec les Bleus, la Nouvelle-Zélande, l'Italie et l'Uruguay.

Ce dimanche soir, les "Welwitschias" se sont facilement défaits de Kenyans valeureux mais trop justes techniquement pour rivaliser. Une victoire finale 36-0 de la Namibie qui menait 15-0 à la pause.

Le CO a officialisé ce dimanche la signature annoncée du centre Adrien Séguret (23 ans). Formé à Albi, passé par Lyon et Mont-de-Marsan, il évoluait depuis deux saisons à Grenoble, où il a disputé 56 matchs. C'est déjà la sixième recrue de Castres, et la cinquième provenant de deuxième division.

En ce début de mois de juillet, les écuries de Top 14 annoncent au compte-goutte leurs différentes recrues de l'intersaison. Ce samedi, c'est Perpignan qui a annoncé officiellement la venue du trois-quarts polyvalent venu de Toulon, Dorian Laborde (25 ans). L'ancien racingman a signé un contrat de deux ans en Catalogne.