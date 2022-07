Quelle saison pour le XV de France ! Les Bleus vont d'exploit en exploit et continuent de s'imposer dans la hiérarchie mondiale. Auteurs d'un 10/10 record et vainqueur du Tournoi des 6 Nations en réalisant le grand chelem, les Français s'offrent ce samedi une dernière consécration : ils vont devenir numéros 1 mondiaux au classement World Rugby. Un fait historique, puisque depuis la création du classement, en 2003, jamais les Bleus n'ont trôné en tête.

Ce classement, les Bleus le doivent à plusieurs choses - notamment à un scénario fou lors des test de ce samedi - mais surtout à eux même. Vainqueurs des deux matchs de leur tournée estivale au Japon, dont un malgré une belle frayeur (15-20), les hommes de Fabien Galthié ont enchaîné un dixième succès de suite, égalant du même coup un record vieux des années 1930 ! Ce succès leur a aussi permis de grappiller des points au classement World Rugby, sans cesse actualisé, dans lequel sont classées l'ensemble des nations de l'ovalie. Avec 0.17 point glané au coefficient World Rugby, les Bleus vont faire un saut de la troisième à la première place du classement.

L'Irlande deuxième et menaçante

Il faut dire aussi qu'ils profitent des déboires des nations du Sud. Leader jusqu'alors, l'Afrique du Sud a été surprise par le pays de Galles à Bloemfontein (12-13). Après avoir pourtant mené toute la rencontre, les joueurs de Jacques Nienaber - qui avait réalisé 19 changements sur sa feuille de match par rapport au premier test - ont craqué à la dernière minute. Josh Adams permettait aux siens de revenir et score et Gareth Anscombe passait la transformation de la gagne. Avec cette défaite, l'Afrique du Sud va perdre 2 points au classement World Rugby et se retrouver troisième.

Les Springboks seront derrière la France, mais aussi l'Irlande ! Vainqueurs surprise des All Blacks en Nouvelle-Zélande (12-23), les Irlandais ont marqué leur histoire, et vont empocher 1.55 point au classement World Rugby, pour griller les Néo-Zélandais et les Sud-Africains. Ils peuvent peut-être nourrir un petit regret : s'ils s'étaient imposés de plus de 15 points à Dunedin, ils seraient passés devant la France au classement. Mais contrairement aux Bleus, il reste encore un test au XV du Trèfle pour obtenir cette fameuse première place... En attendant, les Bleus sont rois !

Le prochain classement des dix premières nations mondiales selon World Rugby :

1- France

2- Irlande

3- Afrique du Sud

4- Nouvelle-Zélande

5- Angleterre

6- Australie

7- Argentine

8- pays de Galles

9- Écosse

10 - Japon