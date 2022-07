C'est ce qui s'appelle une journée mémorable. Dominées par l'hémisphère sud la semaine passée, les nations européennes se sont rachetées de la plus belle des manières ce week-end. Si les Anglais ont pris leur revanche en Australie, les triomphes de l'Irlande chez les All Blacks et du Pays de Galles en Afrique du Sud sont des premières dans l'histoire du rugby. Le résultat du match entre l'Argentine et l'Ecosse ce samedi (21h10) pourrait boucler le sans-faute des Européens.Tour d'horizon.

Victoire historique de l'Irlande chez les All Blacks

Il fallait peut-être y voir un signe du destin. Ce samedi au Forsyth Barr Stadium de Dunedin, l'ouvreur irlandais Jonathan Sexton, sorti sur commotion samedi dernier, était bien titulaire pour le second test match face aux All Blacks. Et à l'image de son capitaine, le XV du Trèfle était prêt à repartir au combat après une première défaite inquiétante (42-19) à Auckland. En quête d'un exploit au pays du long nuage blanc, l'Irlande s'est montrée intraitable dès le début du match grâce à un essai de son pilier Andrew Porter. Rapidement menés 10 à 0, les coéquipiers de Sam Cane ont été très indisciplinés. Les deux cartons jaunes reçus par Fainga'anuku et Tu'ungafasi, suivis du carton rouge de Ta'avao compliquaient les choses pour l'équipe de Ian Foster. Un essai de Beauden Barrett inscrit avant la pause redonnait toutefois espoir à la Nouvelle-Zélande.

Seulement, l'Irlande tenait le match et consolidait son avance en seconde période par un doublé de Porter. A deux minutes du terme, l'essai néo-zélandais de Will Jordan n'y changeait rien. Les Irlandais remportaient leur première victoire en Nouvelle-Zélande (23-12), la quatrième de leur histoire face aux triples champions du monde. La Nouvelle-Zélande est désormais sur une série de trois défaites en quatre rencontres depuis novembre dernier. Elle retrouvera une dernière fois l'Irlande samedi prochain, nouvelle bête verte des hommes en noir.

Les Anglais soulagés à Brisbane

"L'Angleterre a besoin d’une victoire pour s’assurer que Jones fasse le voyage de retour." L'enjeu du second test entre l'Australie et le XV de la Rose était annoncé par la presse anglaise ; le Daily Telegraph et le Guardian en l'occurrence. Malgré un score trompeur (30-28), les Anglais étaient passés totalement au travers des vingt dernières minutes de leur défaite à Perth. Ce samedi à Brisbane, ce sont les trente premières que l'Angleterre a parfaitement réussi. Un essai de Billy Vunipola et la botte efficace d'Owen Farrell permettaient aux Anglais de distancer les Wallabies. Ces derniers réagissaient avant la pause par un essai de Tupou, et réduisaient la marque à 19-7 pour les visiteurs.

Billy Vunipola face à l'équipe d'Australie, le 9 juillet.Icon Sport

Durant le deuxième acte, l'Australie répliquait à nouveau grâce à Kerevi qui franchissait la ligne d'en-but anglaise. Mais l'Angleterre gardait cette fois-ci le rythme en fin de match, jusqu'au coup de sifllet final pour un succès 25 à 17. Les Anglais, troisièmes du dernier Tournoi des 6 Nations, n'avaient plus gagné en Australie depuis 2016 et une tournée où ils avaient fini invaincus. En attendant la troisième rencontre décisive de la tournée 2022, le sélectionneur Eddie Jones peut souffler. Seul bémol : resté au sol après un plaquage sur Hunter Paisami, le deuxième ligne Maro Itoje est forfait pour le dernier test.

Exploit des Gallois en Afrique du Sud

Abattus à la dernière minute du match sur une pénalité la semaine passée (32-29), les Gallois ont pris une revanche historique sur l'Afrique du Sud ce samedi au Toyota Stadium de Bloemfontein. Il ne restait plus que cinq minutes lorsque l'équipe galloise de Dan Biggar récupérait une pénalité à 40 mètres de l'en-but sud-africain. Alors menés 12 à 6, les Gallois ont fait le choix d'aller en touche. Quelques temps de jeu plus tard, leur ailier Josh Adams trouvait l'espace en bout de ligne et terminait sa course dans l'en-but. Un essai historique transformé par Gareth Anscombe. Les joueurs de Wayne Pivac, 5èmes du Tournoi des 6 Nations, remportent la première rencontre de leur histoire en Afrique du Sud (13-12).

Dan Biggar et les Gallois n'avaient encore jamais gagné en Afrique du Sud.Icon Sport

A noter que ce succès gallois chez les champions du monde en titre, couplé à la défaite des All Blacks face à l'Irlande un peu plus tôt dans la journée va offrir à la France la première place au classement mondial de World Rugby. Les Bleus, vainqueurs du Japon ce samedi (15-20) n'avaient jamais occupé ce rang depuis la création du classement en 2003.

par Rayane BEYLY