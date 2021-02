Deux changements dans le groupe des Bleus, Hirèche prolonge avec Brive… Les 5 infos du mardi

Atonio et Kolingar intègre le groupe des Bleus…

Le Toulonnais Jean-Baptiste Gros forfait, c’est le joueur du Racing 92, Hassan Kolingar qui le remplace. Autre changement, plus étonnant, l’arrivée de Uini Atonio en lieu et place de Georges-Henri Colombe. Alors que le groupe des 31 Bleus ne devaient pas changer, sauf blessures, la FFR a annoncé que le jeune pilier Racingmen était libéré pour laisser place au Rochelais.

Vunipola et Sincklair font de même avec l’Angleterre

Ce sont deux retours de poids dont va profiter Eddie Jones. Le pilier gauche Mako Vunipola et le pilier droit Kyle Sinckler seront aptes pour la rencontre face à la Squadra Azzura ce dimanche. Le premier était suspendu tandis que le second soignait une blessure au tendon d’Achille. Ils remplacent respectivement, le gaucher des Wasps, Tom West et le droitier d’Exeter, Harry Williams.

Hirèche poursuit l’aventure

L’emblématique capitaine de Brive, Saïd Hirèche, a prolongé avec son club ce mardi. Une excellente pour le CAB tant le troisième ligne aile a un rôle déterminant sur et en dehors du terrain. Saïd Hirèche, arrivé en 2012 au club, a déjà disputé 195 rencontres avec le club corrézien. Le capitaine du CAB, âgé de 35 ans, a prolongé d’une année supplémentaire, soit jusqu’en 2022.

De nombreux forfaits pour le Pays de Galles

Aussitôt revenu, aussitôt reparti. Dan Lydiate qui faisait son retour avec le XV du Poireau, ce week-end, est forfait pour le restant du Tournoi en raison d’une blessure aux ligaments contre l’Irlande. Ce match aura fait du dégât puisque d’autres joueurs ont été touchés. Tomos Williams, Johnny Williams et Hallam Amos sont également forfaits pour la rencontre face à l’Écosse. Les noms des remplaçants n’ont pas encore été communiqués.

Deux matchs de Top 14 reprogrammés

La Ligue Nationale de Rugby a décidé de reprogrammer deux matchs de Top 14 qui avaient dû être reportés à cause de différents cas de Covid-19 dans les effectifs. Il s’agit de la rencontre entre Toulon et Bayonne comptant pour la 14e journée et du choc entre le Stade toulousain et La Rochelle. Le RCT et l’Aviron disputeront ce match de retard le vendredi 26 février à 20h45 tandis que Toulousains et Rochelais s’affronteront le lendemain à 21h05.