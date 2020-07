Murimurivalu à Leicester, le calendrier d'Élite 1 dévoilé... Les 5 infos de ce lundi ☕

Cinq recrues à Leicester, dont Murimurivalu et Morini

Son départ était d'ors et déjà acté, mais on connait désormais la destination de Kini Murimurivalu. L'arrière fidjien de 31 ans a signé un contrat avec les Leicester Tigers pour la fin de la saison 2019-2020 ainsi que l'exercice 2020-2021. Il sera accompagné par l'Argentin Matias Morini (29 ans, 47 sélections), venu des Jaguares et qui a participé aux deux dernières Coupes du Monde, du Sud-Africain Kobus Van Wyk, ailier des Hurricanes et passé brièvement par l'UBB et des Australiens des Brumbies Guy Porter et Blake Enever. Les Tigres ont aussi recruté Luke Wallace, troisième ligne de Coventry (D2) après avoir passé dix ans aux Harlequins.

Le calendrier des poules de l'Élite 1 révélé

La FFR a officialisé ce lundi le calendrier de la première phase du championnat de France féminin Élite 1. Les 16 équipes, réparties en quatre poules, s'affronteront pendant six journées, du 6 septembre au 6 décembre, pour désigner les clubs qui iront en play-offs, et ceux qui seront reversés en play-down. S'en suivra une deuxième phase de poule, qui déterminera les équipes reléguées et celles qualifiées pour les demi-finales du championnat, qui se dérouleront les 15 et 16 mai 2021.

Kolisi se confie sur la question du racisme

Siya Kolisi, le capitaine des Springboks, champions du monde 2019, a publié sur Instagram une vidéo de sept minutes dimanche soir. Il s'y exprime au sujet du racisme dans le droit fil du mouvement "Black Lives Matter". "Il est temps pour nous tous de changer et de commencer à faire de l'Afrique du Sud ce pour quoi tant de gens se sont battus, tant de gens sont morts". Plus surprenant, le capitaine des Springboks, a plaidé coupable, estimant avoir "échoué en tant que leader. Je suis en position de leadership dans le sport depuis longtemps et je n'ai pas soulevé la question (du racisme) parce que j'avais peur d'être exclu ou d'être perçu comme différent".

Socino, international argentin, signe aux Saracens

Les Saracens, relégués en D2, ont fait signer pour une saison le centre argentin Juan Pablo Socino. Celui-ci ne vient pas des Jaguares en débandade. Il jouait en Espagne, au club El Salvador. Cet ouvreur ou centre a déjà joué en Angleterre en D2 avec Rotherham et Nottingham, il a aussi fréquenté l'élite avec Newcastle (75 matchs). On l'a aussi aperçu en France, à Dax (2012-2013). Il a connu quatre sélections dans le passé pour les Pumas, toutes en 2015.

Palisson à la relance à Colomiers

Après Thomas Larrieu, Anthony Coletta et Aldric Lescure, le club haut-garonnais a annoncé une quatrième recrue en vue de la saison prochaine. Et pas des moindres puisqu'il s'agit de l'ancien international Alexis Palisson (32 ans, 21 sélections). L'arrière/ailier formé à Brive, qui évoluait cette saison au Stade français, s'est engagé à Colomiers pour une durée de deux saisons.