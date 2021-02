Le succès arraché par l'ASM, la retraite d'un champion du monde... Les 5 infos de la veille

Clermont l'emporte sans se rassurer face au Lou

Dans cette rencontre décalée de la 9e journée, l'ASM est parvenue à s'imposer face à Lyon. Sans montrer un beau visage mais en mettant les hommes de Pierre Mignoni hors du bonus défensif. Ils s'éloignent encore de la 6e place...

Carcassonne et Oyonnax sont dans le coup

Il y avait également du Pro D2 hier soir avec deux rencontres reportées là aussi. A Albert-Domec, l'US Carcassonne a pris les Montalbanais à leur propre jeu, c'est-à-dire devant, tandis qu'à Mont-de-Marsan, Oyonnax n'a pas forcé mais a su revenir à hauteur des Montois en fin de rencontre.

Le champion du monde JP Pietersen met un terme à sa carrière...

Le Springbok JP Pietersen a annoncé la fin de sa carrière ce vendredi sur les réseaux sociaux. L'ailier, qui aura fait de sa vitesse sa qualité première, aura cumulé 70 sélections et 24 essais avec le maillot sud-africain. Après un passage de deux ans au RCT, il était retourné dans la franchise qui l'avait formé, les Sharks. Il y deviendra entraîneur des juniors.

... tout comme Jonathan Best

Le deuxième ligne de Béziers Jonathan Best (37 ans) a lui aussi officialisé l'arrêt de sa carrière... professionnelle. L'international algérien (5 sélections) rejoindra en effet le club de Romans-Péage en Fédérale 3 à l'issue de la saison.

Décès d'une légende du rugby anglais

Ce vendredi on a appris par la fédération anglaise la disparition de John Pullin. Ce talonneur aux 42 sélections entre 1966 et 1976, icone du club de Bristol, avait mené en tant que capitaine la première équipe européenne à battre la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Afrique du Sud. Il a aussi eu l'honneur de compter 7 sélections avec les Lions britanniques et irlandais.