La barre des 100 pour Clerc ?

Un essai et Vincent Clerc entrera un peu plus dans la légende du championnat de France. Et quel meilleur endroit que le stade Ernest-Wallon pour que, lui, l'idole du Stade intègre le livre des records ? Car oui, si l'ailier a inscrit son 99ème essai la semaine dernière face à Oyonnax sous le maillot toulonnais, les 98 précédents ont été inscrits toujours avec un maillot Rouge et Noir mais celui du Stade toulousain. Alors à l'heure de retrouver ses anciens partenaires, Vincent Clerc aura forcément un petit pincement au cœur comme il le déclarait à l'issue du match contre Oyonnax.

" J'ai passé quasiment quinze ans au Stade toulousain et si j'ai l'occasion de refouler la pelouse d'Ernest-Wallon ça me fera quelque chose. Pour toute la symbolique et les émotions que j'ai vécu sous ce maillot ça me ferait plaisir. "

Et bien l'ailier aux 34 essais sous le maillot du XV de France verra ce souhait exaucé puisqu'il sera titulaire dans les rangs toulonnais. Avec l'occasion donc d'égaler Laurent Arbo et ses 100 essais en championnat.